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Судаков: Шахтер смог выйти на новый уровень в плане тактики

Премьер-лига
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Хавбек "горняков" оценил готовность команды ко второй части сезона

Судаков: Шахтер смог выйти на новый уровень в плане тактики

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу 2022 года - против "Металлиста 1925".

– Позади зимние сборы, как оцениваешь готовность "Шахтера" ко второй части чемпионата?

– Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с "Металлистом 1925" позволит добрать три процента. Конечно же, в первую очередь хотим выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам нужно одержать 12 побед и набрать 36 очков.

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– Что изменилось в игре "Шахтера" после зимних спаррингов?

– Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.

– Что скажешь о первом сопернике в новом году – харьковском "Металлисте 1925"?

– Хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой, - заявил Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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