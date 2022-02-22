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Судаков: Шахтер смог выйти на новый уровень в плане тактики
Хавбек "горняков" оценил готовность команды ко второй части сезона
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу 2022 года - против "Металлиста 1925".
– Позади зимние сборы, как оцениваешь готовность "Шахтера" ко второй части чемпионата?
– Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с "Металлистом 1925" позволит добрать три процента. Конечно же, в первую очередь хотим выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам нужно одержать 12 побед и набрать 36 очков.
– Что изменилось в игре "Шахтера" после зимних спаррингов?
– Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.
– Что скажешь о первом сопернике в новом году – харьковском "Металлисте 1925"?
– Хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой, - заявил Судаков.
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