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Больше не нужен. Рух попрощался еще с одним футболистом
28-летний защитник получил статус свободного агента
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" объявил об уходе 28-летнего защитника Романа Гагуна. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "желто-черных".
Гагун выступал в составе львовян с октября 2020-го года. За это время Роман отыграл за "Рух" 24 поединка, результативными действиями не отличался.
Ранее львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.
Напомним, на данный момент "Рух" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 очков в 17 матчах.
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