Больше не нужен. Рух попрощался еще с одним футболистом

Львовский "Рух" объявил об уходе 28-летнего защитника Романа Гагуна. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Гагун выступал в составе львовян с октября 2020-го года. За это время Роман отыграл за "Рух" 24 поединка, результативными действиями не отличался.

Ранее львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.

Напомним, на данный момент "Рух" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 очков в 17 матчах.