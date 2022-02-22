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Больше не нужен. Рух попрощался еще с одним футболистом

Премьер-лига
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28-летний защитник получил статус свободного агента

Больше не нужен. Рух попрощался еще с одним футболистом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" объявил об уходе 28-летнего защитника Романа Гагуна. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Гагун выступал в составе львовян с октября 2020-го года. За это время Роман отыграл за "Рух" 24 поединка, результативными действиями не отличался.

Ранее львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.

Напомним, на данный момент "Рух" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 очков в 17 матчах.

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В статье: Рух (Львов) Роман Гагун
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Источник:
ФК Рух

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