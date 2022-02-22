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Агроном стадиона Динамо: Газон справится с нагрузками после зимы
Анатолий Клоша - о состоянии газона перед возобновлением УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Заместитель директора стадиона "Динамо" имени В.В Лобановского и главный агроном Анатолий Колоша рассказал о состоянии газона.
"Поле находится в нормальном состоянии, оно вполне пригодно для игры в футбол. Конечно, есть определенные проблемы после паузы, но они несущественны.
В целом, зима была плохая для футбольного поля, поскольку были частые оттепели. Вода замерзала, и на газоне образовалась ледовая корка, которую пришлось разбивать. Но ничего, справились.
В течение зимы газон мы не покрывали защитной пленкой, а электроподогрев включили в прошлый вторник. Поскольку поле находится в яме, не как НСК "Олимпийский" или наша тренировочная база в Вите-Литовской, то пришлось его разогревать. Также в зимний период были проведены привычные агротехнические работы – прочесали газон граблями, сделали дренирование, внесли минеральные удобрения, обработали фунгицидом, планово подстригли. А еще включили систему орошения, поскольку перед игрой, возможно, придется поливать поле.
Но, несмотря на все обстоятельства, я не сомневаюсь, что газон справится с нагрузкой, которая на него выпадет в ближайшее время – это как матчи чемпионата Украины, так и поединки Юношеской Лиги УЕФА", - подытожил Колоша.
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