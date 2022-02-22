Агроном стадиона Динамо: Газон справится с нагрузками после зимы

Заместитель директора стадиона "Динамо" имени В.В Лобановского и главный агроном Анатолий Колоша рассказал о состоянии газона.

"Поле находится в нормальном состоянии, оно вполне пригодно для игры в футбол. Конечно, есть определенные проблемы после паузы, но они несущественны.

В целом, зима была плохая для футбольного поля, поскольку были частые оттепели. Вода замерзала, и на газоне образовалась ледовая корка, которую пришлось разбивать. Но ничего, справились.