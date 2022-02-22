Роман Санжар: Не спешил бы хоронить Мариуполь, шесть команд УПЛ находятся на пороховой бочке

Известный украинский тренер и эксперт Роман Санжар поделился ожиданием от рестарта весенней части сезона и попытался предугадать ходом событий среди команд элиты

- Чемпионство всегда труднее отстоять, чем завоевать. Сможет ли "Динамо" повторить прошлогодний успех? Или "Шахтер" отберет золото?

- Все еще впереди, тяжело делать точные прогнозы, ибо никто не знает, как оно сложится. Мое мнение, "Шахтер" ближе к чемпионству. Почему? После того как, "горняки" проиграли все что могли "Динамо" в прошедшем сезоне, они сделали серьезные укрепления летом, да и сейчас в зимнее трансферное окно, потратили большую суму, чтобы вернуть утраченные позиции. По индивидуальным качествам игроки "Шахтера" превосходят своего главного конкурента. Думаю, по этим факторам "Шахтер" имеет больше шансов. Но как будет на самом деле, посмотрим.

- Все должно решиться 16 апреля в матче между ними?

- Я бы так не сказал. Все решится не только в очном поединке, а тот, кто сможет держать дистанцию более сконцентрировано, и не терять очки там, где не надо.

- Кто претендент на третье место? Многие специалисты отдают предпочтение команде "Днепр-1".

Борьба будет вестись между "Днепром-1", "Зарей" и "Ворсклой". Из этой тройки днепряне могут считаться основными претендентами. Они поймали волну побед, здорово провели первый круг и у них есть самое главное - голод к достижению целей. Поэтому, "Днепр-1" является мощным претендентом на третье место. Кто пройдет ровно без явных сбоев, понятно все игры не выиграешь, тот и добьется результатов.

фото - СК Дніпро-1

- "Александрия" хорошо усилилась. Сможет ли она вклиниться в борьбу за третье место или хотя бы четвертое дающее право играть в еврокубке?

Я считаю, "Александрия" проводит хороший сезон, а сейчас в паузе сделали качественные приобретения в лице таких футболистов как Калитвинцев, Авагемян, Костышин и Бондаренко. Они однозначно еще больше усилят игру команды. Борьба за третье место? Трудно сказать, разрыв в 14 очков непросто будет наверстать. А вот за четвертое место - это реально. Опять же все будет зависеть от банальных вещей, таких как травмы, сможет ли команда найти свою игру, почувствовать победную уверенность. Успех зависит от многих факторов. Да, "Александрию" можно назвать тоже претендентом на место в еврокубке.

- Какие команды вылетят из УПЛ?

- На сегодняшний день, как складываются события, первым неудачником вижу "Минай". Несмотря на то, что "Мариуполь" занимает последнее место, у них есть большой потенциал в лице молодых футболистов. Там собрана лучшая наша молодежь, они хорошо обучены, и поймав игру, могут наделать шороху. Поэтому с "Мариуполем" я бы не спешил.

- Тогда кто же второй претендент на вылет?

- Тяжелый вопрос, на который пока ответа нет.

- Какие команды будут играть в переходных матчах?

- В переходных матчах могут участвовать от "Мариуполя" и до "Металлиста-1925", который занимает 10-е место, и которому рано еще расслабляться. То есть шесть команд находятся на пороховой бочке.

- "Львов" может оказаться в очень трудном положении. Удивляет, что они так легко расстались с группой ведущих футболистов: Эрнест, Шина, Альварос, ранее Ренан, Брикнер и Махмутович, который по словам главного тренера Дулуба, не дотягивает по скорости.

- Да, тот же Махмутович хороший футболист для "Львова". Но здесь Дулубу виднее, он с ним работает каждый день. То, что я видел, это лидер защиты, высокий парень, хорошо играющий головой, но действительно не быстрый. Какую игру хочет поставить главный тренер, мы должны полагаться на него, ведь в конечном итоге он отвечает за результат. Брикнера я знаю по совместной работе, это крепкий парень, боец с сильным ударом. Раз Дулуб принял такое решение, значит, ему виднее. Можно сказать, "Львов" расстался с качественными игроками.

Фото - ФК "Львів"

- Но как пример центральные защитники Забарный из "Динамо" и Бондарь из "Шахтера" также не скоростные, но тренеры им доверяют.

- Каждый тренер видит по-своему. Вместо Махмутовича пришел Драме, очень приличный и перспективный игрок, также Муравский из "Шахтера". Я считаю его талантливым и сильным защитником. Они оба со скоростью, обладают умением начинать атаки, и могут сыграть в опорной зоне. Этими игроками "Львов" может компенсировать уход Брикнера и Махмутовича. А вот кем заменять группу атаки, остаются вопросы?

- Каких футболистов вы бы отметили в осенней части сезона?

Таковых много. Отметил бы Буяльского из "Динамо", Довбыка из "Днепр-1" и Тилля из "Ворскла". К ним можно добавить Игнатенко из "Днепр-1". Также Траоре из "Шахтер", как он здорово начал сезон, и если бы не травма…Шапаренко из "Динамо" ярко раскрылся за последнее время. Из вратарей Ризныка, он совершил невероятный скачок, и за свою надежную игру получил вызов в сборную.

Фото - Олександр Приходько

- Какие команды удивили, а кто разочаровал свое игрой в осенней части сезона?

- Может мой ответ будет неожиданным, но удивила в хорошем смысле слова "Десна". Почему? Она, по сути, провалила подготовку к новому чемпионату, позже всех начала тренироваться, не было ясности с будущим, ушло много игроков, и, тем не менее, в первых четырех турах одержали победы. Потом по ходу их лихорадило в финансовом плане, но, в общем, команда достойно сыграла в осенней части сезона. Правда, сейчас еще шесть футболистов покинуло коллектив, и Рябоконю в такой непростой ситуации не позавидуешь. Также отметил бы "Верес" как дебютанта лиги. Не имея сильного кадрового потенциала, ровенчане набрали достаточно очков, и в этом плане приятно удивили, зарекомендовав себя крепким середняком. "Ворскла" хорошо прошла эту дистанцию. А, безусловно, открытием можно считать "Днепр-1".

Кто разочаровал, так это "Мариуполь". Команда могла набрать больше баллов, но ей всегда чего-то не хватало. Где-то не везло, а где-то сказалась нехватка опыта. Имея хорошую группу атаки, показывали временами веселый и живой футбол, но ошибки в обороне нивелировали все усилия. Что говорить, если забили 22 мяча, больше даже чем "Александрия" занимающая шестое место, а пропустили очень много – 44. Как ни странно, но есть еще одна команда "разочарование" - это "Колос". Не очень выразительная игра, но за счет неимоверной удачи смогли финишировать на восьмом месте.

- Что можете сказать об уровне УПЛ?

Считаю, что уровень чемпионата понемногу растет. Мы видим группу команд, ведущих борьбу за третье место. Внизу турнирной таблицы между семью командами до последнего тура будет ожесточенная конкуренция. А следующий сезон будет еще интересней, когда зайдут "Металлист" и "Кривбасс". "Черноморец" с приходом новых инвесторов и Григорчука наверняка составит серьезную конкуренцию не только клубам внизу таблицы, но и тем, кто находится выше. Эта команд будет ставить амбициозные задачи на следующий сезон. Так что не так все плохо, как иногда кажется.