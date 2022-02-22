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Мариуполь подпишет бывшего полузащитника Руха
Футболист уже отметился забитым мячом на сборах азовцев
Фото: ФК Рух
Новичком азовского "Мариуполя" станет полузащитник Андрей Кухарук, минувшей осенью выступавший за "Рух". Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, на сборе мариупольцев в Турции он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, отличившись забитым мячом в победном спарринге с "Шахтером".
26-летний Кухарук перейдет в "Мариуполь" на правах свободного агента, поскольку в начале февраля покинул "Рух" по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне УПЛ он сыграл 7 матчей за "азовцев".
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