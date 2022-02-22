Мариуполь подпишет бывшего полузащитника Руха

Новичком азовского "Мариуполя" станет полузащитник Андрей Кухарук, минувшей осенью выступавший за "Рух". Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, на сборе мариупольцев в Турции он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, отличившись забитым мячом в победном спарринге с "Шахтером".

26-летний Кухарук перейдет в "Мариуполь" на правах свободного агента, поскольку в начале февраля покинул "Рух" по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне УПЛ он сыграл 7 матчей за "азовцев".