  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Таблица решает. Лучи рассказал, как выбираются матчи, на которых будет работать VAR
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таблица решает. Лучи рассказал, как выбираются матчи, на которых будет работать VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

УАФ прилагают много усилий, чтобы покрыть все матчи чемпионата

Таблица решает. Лучи рассказал, как выбираются матчи, на которых будет работать VAR

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в комментарии Tribuna.com рассказал о третьем фургоне VAR.

– Отличные ощущения, потому что Павелко и УАФ прилагают много усилий, чтобы покрыть все матчи чемпионата. Мы уже почти достигаем этого. Не хватает еще одного фургона, и потом все будет хорошо.

– Можно ли физически покрыть VAR все матчи тура?

– Украина – большая страна. Расстояние в километраже очень большое. Мы попробуем, все будет зависеть от календаря.

Читайте такжеВесной на матчах УПЛ будет работать третий фургон ВАР

– Как будет решаться, какие матчи будут с VAR?

– Постоянных приоритетов нет. Мы за неделю рассматриваем матчи, которые могут быть интересными для таблицы, Кубка. Конечно, таблица также оказывает большое влияние на применение VAR.

Для подготовки арбитров VAR требуется специальный курс. Не мы их проводим, а ФИФА по каждому кандидату дает свое согласие. Надеемся, следующий курс обучения состоится где-то в мае-июне, чтобы расширить штат арбитров VAR.

16 арбитров уже имеют квалификацию. Но надо различать тех, кто работает на поле и тех, кто может и в фургоне, и на поле. Это зависит от их курса. Еще есть около 15 ассистентов, работающих как помощники.

Читайте такжеУПЛ утвердила даты и время начала матчей 21 и 22 туров чемпионата

– На каком матче будет работать третий фургон VAR?

– К вечеру определимся, – сказал Лучи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Лучано Лучи УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 15:40
Что там объяснять - аукцион, одним словом...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...