Таблица решает. Лучи рассказал, как выбираются матчи, на которых будет работать VAR

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в комментарии Tribuna.com рассказал о третьем фургоне VAR.

– Отличные ощущения, потому что Павелко и УАФ прилагают много усилий, чтобы покрыть все матчи чемпионата. Мы уже почти достигаем этого. Не хватает еще одного фургона, и потом все будет хорошо.

– Можно ли физически покрыть VAR все матчи тура?

– Украина – большая страна. Расстояние в километраже очень большое. Мы попробуем, все будет зависеть от календаря.

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– Как будет решаться, какие матчи будут с VAR?

– Постоянных приоритетов нет. Мы за неделю рассматриваем матчи, которые могут быть интересными для таблицы, Кубка. Конечно, таблица также оказывает большое влияние на применение VAR.

Для подготовки арбитров VAR требуется специальный курс. Не мы их проводим, а ФИФА по каждому кандидату дает свое согласие. Надеемся, следующий курс обучения состоится где-то в мае-июне, чтобы расширить штат арбитров VAR.

16 арбитров уже имеют квалификацию. Но надо различать тех, кто работает на поле и тех, кто может и в фургоне, и на поле. Это зависит от их курса. Еще есть около 15 ассистентов, работающих как помощники.

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– На каком матче будет работать третий фургон VAR?

– К вечеру определимся, – сказал Лучи.