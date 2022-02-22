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Президент Десны: В УАФ подтвердили, что 50% прав на Гуцуляка были прописаны с Карпатами Смалийчука, которых уже не существует

Премьер-лига
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(1 голосов)

Нас ждет очередная длительная история разбирательств

Президент Десны: В УАФ подтвердили, что 50% прав на Гуцуляка были прописаны с Карпатами Смалийчука, которых уже не существует

Фото: ФК Десна

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин ответил на претензии "Карпат Смалийчука" по хавбеку Алексею Гуцуляку. Напомним, что ранее сообщалось о том, что черниговский клуб обладал только 50% на игрока, и должен выплатить "Карпатам" причитающуюся долю за переход футболиста в "Днепр-1".

"После перехода Гуцуляка в "Днепр-1" мы сами сделали запрос в УАФ, чтобы выяснить – существуют ли те "Карпаты", которым мы должны перечислить средства.

Здесь же вопрос не в том, кто воспитал футболиста. За это идет отдельный платеж, и платит клуб, который покупает. А 50 процентов прав на Гуцуляка были прописаны с "Карпатами" Смалийчука, которых уже не существует. В УАФ нам это подтвердили", – сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Карпаты (расформирован 2021) (Львов) Олег Смалийчук Владимир Левин
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
22.02.2022 в 18:07
Лисого афера сюди, нехай пояснює!
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royalstas (Вінниця)
22.02.2022 в 17:20
Ля ти криса!......
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