Президент Десны: В УАФ подтвердили, что 50% прав на Гуцуляка были прописаны с Карпатами Смалийчука, которых уже не существует

Президент "Десны" Владимир Левин ответил на претензии "Карпат Смалийчука" по хавбеку Алексею Гуцуляку. Напомним, что ранее сообщалось о том, что черниговский клуб обладал только 50% на игрока, и должен выплатить "Карпатам" причитающуюся долю за переход футболиста в "Днепр-1".

"После перехода Гуцуляка в "Днепр-1" мы сами сделали запрос в УАФ, чтобы выяснить – существуют ли те "Карпаты", которым мы должны перечислить средства.

Здесь же вопрос не в том, кто воспитал футболиста. За это идет отдельный платеж, и платит клуб, который покупает. А 50 процентов прав на Гуцуляка были прописаны с "Карпатами" Смалийчука, которых уже не существует. В УАФ нам это подтвердили", – сказал Левин.