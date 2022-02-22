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Президент Десны: В УАФ подтвердили, что 50% прав на Гуцуляка были прописаны с Карпатами Смалийчука, которых уже не существует
Нас ждет очередная длительная история разбирательств
Фото: ФК Десна
Президент "Десны" Владимир Левин ответил на претензии "Карпат Смалийчука" по хавбеку Алексею Гуцуляку. Напомним, что ранее сообщалось о том, что черниговский клуб обладал только 50% на игрока, и
"После перехода Гуцуляка в "Днепр-1" мы сами сделали запрос в УАФ, чтобы выяснить – существуют ли те "Карпаты", которым мы должны перечислить средства.
Здесь же вопрос не в том, кто воспитал футболиста. За это идет отдельный платеж, и платит клуб, который покупает. А 50 процентов прав на Гуцуляка были прописаны с "Карпатами" Смалийчука, которых уже не существует. В УАФ нам это подтвердили", – сказал Левин.
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