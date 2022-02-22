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Хацкевич: Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, как ему удавалось найти подход к проблемным игрокам

Хацкевич: Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна

Фото - ФК Труа / estac.fr

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как ему удавалось найти подход к проблемным игрокам.

"Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригес, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.

У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали то, что было нужно на футбольном поле, и давали результат", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Тренерую (Столица)
22.02.2022 в 19:19
Кто при тебе давал результат? Клоун бл..дь )))
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