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Хацкевич: Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна
Тренер рассказал, как ему удавалось найти подход к проблемным игрокам
Фото - ФК Труа / estac.fr
Экс-тренер "
"Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригес, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.
У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали то, что было нужно на футбольном поле, и давали результат", - сказал Хацкевич.
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