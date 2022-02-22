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Официально: Довбик из-за травмы пропустит 5-6 недель

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Можно говорить о том, что в стыках отбора ЧМ-2022 форвард не сыграет

Официально: Довбик из-за травмы пропустит 5-6 недель

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" подтвердил, что форвард команды Артем Довбик получил травму во время занятий в тренажерном зале.

Отмечается, что после медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.

Исходя из данных сроков, можно говорить о том, что футболист пропустит стыковые матчи плей-офф ЧМ-2022. У сборной Украины 24 марта состоится матч против Шотландии, а через три дня, в случае победы над шотландцами, Украина сыграет с победителем Пары Уэльс – Австрия.

Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
22.02.2022 в 18:12
Как не срачка так пердячка !
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Лекарь (село Дарница)
22.02.2022 в 17:56
Очень плохо
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