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Официально: Довбик из-за травмы пропустит 5-6 недель
Можно говорить о том, что в стыках отбора ЧМ-2022 форвард не сыграет
scdnipro1.com.ua
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Отмечается, что после медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.
Исходя из данных сроков, можно говорить о том, что футболист пропустит стыковые матчи плей-офф ЧМ-2022. У сборной Украины 24 марта состоится матч против Шотландии, а через три дня, в случае победы над шотландцами, Украина сыграет с победителем Пары Уэльс – Австрия.
Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.
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