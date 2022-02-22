Официально: Довбик из-за травмы пропустит 5-6 недель

" Днепр-1 " подтвердил, что форвард команды Артем Довбик получил травму во время занятий в тренажерном зале.

Отмечается, что после медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.

Исходя из данных сроков, можно говорить о том, что футболист пропустит стыковые матчи плей-офф ЧМ-2022. У сборной Украины 24 марта состоится матч против Шотландии, а через три дня, в случае победы над шотландцами, Украина сыграет с победителем Пары Уэльс – Австрия.

Напомним, что Довбик является лидером бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона – в 17 матчах он забил 14 голов.