Остап Маркевич: Путин не рискнет нападать. Он же не будет совершать такие глупости

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич высказался относительно агрессии России и ввода регулярных войск на территорию так называемых "ЛДНР".

— Остап Миронович, какое Ваше мнение по поводу признания Путиным независимости ОРДЛО?

— Российские войска и так были на этих территориях. Так что в этом плане для нас ничего не изменилось. Я так понимаю, это просто официальная формальность. Российские паспорта они раздавали и до этого. Думаю, нам бояться нечего. Он [Путин] не рискнет нападать. Он же не будет, совершать такие глупости.

— Не боитесь возвращаться в Мариуполь, учитывая, что это прифронтовой город?

— Лично я не боюсь. Большинство уже привыкло к постоянной угрозе. Не исключаю, что у кого-то такой страх есть. Думаю, основная масса людей уже научилась жить с постоянной тревогой.

— Вы общаетесь на эту тему с командой, что они говорят?

— Конечно, общаемся. Они все переживают. У многих есть родственники на оккупированной территории. Проанализировав всю ситуацию, я уверен, что большой войны не будет.

— Думаете, Путин не рискнет нападать?

— Никогда в жизни не рискнет, потому что это будет стоить очень многих жизней, как с нашей стороны, так и с их. Никто на это не пойдет.

— Сейчас армия у нас уже намного сильнее, чем в то время, когда Россия аннексировала Крым.

— Да даже с той армией России было бы сложно. Я не верю и не хочу в это верить, что мы будем убивать друг друга.

— Руководство клуба ничего Вам не говорило по этому поводу? Планы в команды не поменялись?

— Нет. 24 февраля мы вылетаем в Одессу, проводим игру с "Черноморцем" и возвращаемся домой в Мариуполь.