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Остап Маркевич: Путин не рискнет нападать. Он же не будет совершать такие глупости

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Мариуполя сохраняет спокойствие духа

Остап Маркевич: Путин не рискнет нападать. Он же не будет совершать такие глупости

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич высказался относительно агрессии России и ввода регулярных войск на территорию так называемых "ЛДНР".

— Остап Миронович, какое Ваше мнение по поводу признания Путиным независимости ОРДЛО?

— Российские войска и так были на этих территориях. Так что в этом плане для нас ничего не изменилось. Я так понимаю, это просто официальная формальность. Российские паспорта они раздавали и до этого. Думаю, нам бояться нечего. Он [Путин] не рискнет нападать. Он же не будет, совершать такие глупости.

— Не боитесь возвращаться в Мариуполь, учитывая, что это прифронтовой город?

— Лично я не боюсь. Большинство уже привыкло к постоянной угрозе. Не исключаю, что у кого-то такой страх есть. Думаю, основная масса людей уже научилась жить с постоянной тревогой.

— Вы общаетесь на эту тему с командой, что они говорят?

— Конечно, общаемся. Они все переживают. У многих есть родственники на оккупированной территории. Проанализировав всю ситуацию, я уверен, что большой войны не будет.

— Думаете, Путин не рискнет нападать?

— Никогда в жизни не рискнет, потому что это будет стоить очень многих жизней, как с нашей стороны, так и с их. Никто на это не пойдет.

— Сейчас армия у нас уже намного сильнее, чем в то время, когда Россия аннексировала Крым.

— Да даже с той армией России было бы сложно. Я не верю и не хочу в это верить, что мы будем убивать друг друга.

— Руководство клуба ничего Вам не говорило по этому поводу? Планы в команды не поменялись?

— Нет. 24 февраля мы вылетаем в Одессу, проводим игру с "Черноморцем" и возвращаемся домой в Мариуполь.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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uprise (Минск)
22.02.2022 в 20:24
Надо напасть первыми.
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2022 в 20:25
Пішов накуй, козломордий
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0
0
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Your Friend (Львів)
22.02.2022 в 20:18
Московити вже більше 13000 українців вбили на донбасі, а він не вірить, що вони будуть нас вбивати. Чи не дебіл?
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
22.02.2022 в 20:17
Кто то скажите этому тренеру, что карлика не интересуют жизни и здоровья простой челяди. Может многоуважаемый Остап ещё подумает...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.02.2022 в 19:58
Ще один блаженний... #мірвглазахпутіна#.
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+1
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2022 в 20:03
Він кого тренує, а? Йому по роботі так велено говорити
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0
-1


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