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Мариуполь проведет спарринг с швейцарской Приштиной

Премьер-лига
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Азовцы продолжают работать в Турции

Мариуполь проведет спарринг с швейцарской Приштиной

instagram.com/mariupolfc

Новина українською

"Мариуполь", который продолжает работать на сборах в Турции, нашел нового спарринг-партнера.

Как сообщает пресс-служба клуба, 23 февраля азовцы сыграют с швейцарской "Приштиной".

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

"Приштина" была основана в 1990-м году. Основу этой команды составляют игроки из Косово и иммигранты из Балкан (преимущественно из Косово и Албании). На данный момент "Приштина" выступает во 2-й межрегиональной лиге Швейцарии.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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