Мариуполь проведет спарринг с швейцарской Приштиной

" Мариуполь ", который продолжает работать на сборах в Турции, нашел нового спарринг-партнера.

Как сообщает пресс-служба клуба, 23 февраля азовцы сыграют с швейцарской "Приштиной".

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

"Приштина" была основана в 1990-м году. Основу этой команды составляют игроки из Косово и иммигранты из Балкан (преимущественно из Косово и Албании). На данный момент "Приштина" выступает во 2-й межрегиональной лиге Швейцарии.