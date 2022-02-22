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Мариуполь проведет спарринг с швейцарской Приштиной
Азовцы продолжают работать в Турции
instagram.com/mariupolfc
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Как сообщает пресс-служба клуба, 23 февраля азовцы сыграют с швейцарской "Приштиной".
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
"Приштина" была основана в 1990-м году. Основу этой команды составляют игроки из Косово и иммигранты из Балкан (преимущественно из Косово и Албании). На данный момент "Приштина" выступает во 2-й межрегиональной лиге Швейцарии.
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Источник:ФК Мариуполь
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