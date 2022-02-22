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"Наверное, это Чигринский" - Кривцов назвал лучшего центрбека в истории Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Себя Сергей не оценивает

"Наверное, это Чигринский" - Кривцов назвал лучшего центрбека в истории Шахтера

Фото: Шахтер / Автор – неизвестен

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов назвал лучшего, по его мнению, центрального защитника в истории клуба.

- Кого считаешь лучшим центральным защитником за всю историю "Шахтера"?

– Тяжело назвать. Наверное, это Чигринский.

- Ты входишь у себя в топ-3?

– Нет, я реалист. Я себя не оцениваю.

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В статье: Сергей Кривцов Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк)
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