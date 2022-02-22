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"Наверное, это Чигринский" - Кривцов назвал лучшего центрбека в истории Шахтера
Себя Сергей не оценивает
Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Защитник "
- Кого считаешь лучшим центральным защитником за всю историю "Шахтера"?
– Тяжело назвать. Наверное, это Чигринский.
- Ты входишь у себя в топ-3?
– Нет, я реалист. Я себя не оцениваю.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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