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Ахметов: Угроза вторжения требует максимального единения. СКМ наперед уплатит налоги на сумму 1 млрд грн
А вот и реакция президента Шахтера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "
"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.
Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.
Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд грн.
Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе.
Но самая главная наша ценность - это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - сказал Ахметов.
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