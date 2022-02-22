Ахметов: Угроза вторжения требует максимального единения. СКМ наперед уплатит налоги на сумму 1 млрд грн

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов призывает к единству власти, бизнеса, граждан Украины и объявляет об уплате компанией СКМ налогов вперед на сумму 1 млрд. грн.

"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны.

Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны.

Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд грн.

Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе.

Но самая главная наша ценность - это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно наши усилия будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - сказал Ахметов.