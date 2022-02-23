Невнятный Верес, загадочный Рух. Что говорить о середняках перед стартом второй части УПЛ

"Десна" вряд ли вылетит, но пока непонятно, что будет с командой летом

Главные трансферы на вход : Отсутствуют

: Отсутствуют Главные трансферы на выход: Тотовицкий, Картушов, Калитвинцев, Будковский

Зимой было боязно читать любые новости, связанные с черниговской "Десной". Болельщики клуба могут сколько угодно обвинять журналистов в раздувании ситуации вокруг команды, но просто взгляните на ее трансферы. Только за последние полтора месяца ушли Тотовицкий, Будковский, Юрченко, Болбат, Картушов и Калитвинцев. И это все основа. Более того, из-за трансфера последнего, а точнее из-за его досрочного расторжения контракта, "Десна" была готова судиться с "Александрией", но УАФ заняла сторону "горожан". Судя по всему Владислав будет заявлен за последних на вторую часть сезона.

Но ведь это не все. Можно потерять часть лидеров и спокойно жить дальше, грамотно заменив ушедших. Но "Десне" этого не сделать, ибо пока что наложен запрет на трансферы. Год назад в команде числился некий Константин Дима, сыгравший во второй половине сезона две минуты. Из-за долгов перед ним на клуб наложен бан, который пока что не снят. А на носу старт УПЛ. Кем будет играть Рябоконь? Судя по сборам, оставшимися футболистами да молодежью на сдачу. С одной стороны, это огромный риск. С другой, а что еще остается, да и отрыв от зоны вылета у "северян" неплохой. Вряд ли можно совершить "подвиг", упустив за полгода плюс 15.

Тревожит другое. Сохранения места в УПЛ не будет равно концу всем проблем. Судите сами, если верить порталу Transfermarkt, который имеет статус весьма надежного источника, то сразу у десяти игроков "Десны" летом истекают контракты. И это к шести футболистам, которые покинули клуб зимой. Итог, 16. Потому вопрос один: что будет с "Десной" летом? Есть ли уверенность, что все наладится? У нас пока что нет. Георгий Грошев

Зима ничего не говорит о перспективах "Колоса". Все ответы даст только официальный сезон

Главные трансферы на вход : Тотовицкий (АПЗ), Мякушко (ЛПЗ), Исаенко (НП)

: Тотовицкий (АПЗ), Мякушко (ЛПЗ), Исаенко (НП) Главные трансферы на выход: Костышин (АПЗ)

По ходу второй половины 2021-го ковалёвцы занимались поиском нового главного тренера. Руслан Костышин, похоже, после достойного сражения с казахами потерял доверие у команды (но не у руководства клуба), поэтому его заменил Сергей Кузнецов, а следом и Ярослав Вишняк. 39-летний специалист довёл команду до финиша, выиграв несколько сумасшедших матчей. "Сумасшедших" не в плане какого-то красивого футбола от своих подопечных, а везения и чудаковатых решений арбитров.

Зимний антракт "Колосу" был нужен как никакому другому клубу лиги. Команда нуждалась в перезагрузке, а Ярославу Вишняку было необходимо время, чтобы внедрить свою модель игры, а не пользоваться багажом Костышина и Кузнецова. Осенью казалось, что с этим составом уже ничего не выгорит: Лысенко и Богданов моложе не становятся, а Ситчинава и Нуриев почему-то к футболу Ковалевского района не адаптировались. Поэтому актуальным остаётся вопрос, на кого в таком случае надеяться в атаке. Для решения этих задач зимой пригласили Тотовицкого, согласившись на его безумные финансовые требования, Мякушко и Исаенко. Теперь важно, как они интегрируются в этот "Колос", смогут ли они оживить безнадёжную линию нападения. Вот это мы весной и узнаем. Пока же кажется, если "Колос" и опустится вниз, то не до борьбы за место в УПЛ/плей-офф. Впрочем, и о еврокубках Андрею Засухе мечтать нечего. То есть стабильный середнячок. Ни больше и ни меньше. Александр Рыженко

Основная угроза для "Вереса" – не потеря игроков, а потеря внутрикомандного единения

Главные трансферы на вход : Владислав Крейда (о.п.з), Алан Аусси (ц.з.), Жирайр Маргарян (л.з.)

: Владислав Крейда (о.п.з), Алан Аусси (ц.з.), Жирайр Маргарян (л.з.) Главные трансферы на выход: Дмитрий Немчанинов (л.з.), Роберт Гегедош (ц.н.)

"Верес" смело можно считать открытием первой части сезона 2021/22. Текущее девятое место для новичка турнира – это успех. Особенно учитывая скромные кадровые ресурсы. "Верес" в УПЛ добывает славу тем же составом, что и в Первой лиге. Козыри ровенчан – сыгранность, дисциплина, самоотдача. Те характеристики, которыми бьют класс.

Зимой ушел Немчанинов, травму получил один из братьев Пасичей, пришли Крейда, Маргарян, Савошко, Аусси. Можно говорить, что Юрий Вирт сохранил костяк и готов был дальше гнуть свою линию в контексте прагматичного рационального футбола. Но громом среди ясного неба прогремела новость о возможном уходе из "Вереса" сразу десяти игроков. Всё – из-за желания футболистов зарабатывать больше. Мол, уровень игры повысился, а финансовые условия все те же, что и в Первой лиге.

Звоночек очень тревожный, ведь до сих пор "Верес" держался именно на доверии, сплоченности и единстве. Даже если удастся сохранить состав и урегулировать все спорные вопросы, удастся ли тренерскому штабу восстановить в коллективе то настроение, которое позволяло "Вересу" держаться среди крепких середняков?

Насторожили матчи WinterCap. Проблема не только в том, что подопечные Вирта стали последними в компании с аутсайдером турнирной таблицы УПЛ и двумя представителями низшего по классу дивизиона. Проблема в отсутствии рисунка игры, который четко отличался во время официальной части сезона. Можно ли все списывать на статус "товарняков"? Приходится. Как и приходится верить Юрию Вирту, который говорит, что к возобновлению сезона "Верес" подойдет во всеоружии.

Как бы там ни было, запаса, добытого ровенчанами в первой части сезона, точно хватит для спокойной жизни и сохранения места в элите. На что-то большее вряд ли "Верес" даже мечтал покуситься. Поэтому у нас есть команда, которая не будет пасти задних, но и не будет делать погоды в верхней части таблицы. Типичный середняк. Игорь Семйон

Способен ли Валерий Кривенцов на чудо?

Главные трансферы на вход: Безуглый, Капинус

Безуглый, Капинус Главные трансферы на выход: Голодюк, Западня, Квакич, Протасов

Если вы внимательно читали наши итоги первого полугодия, то должны были запомнить похвалу в адрес Валерия Кривенцова и его "Металлист 1925". Да, Харьков вчистую провалил ноябрь и декабрь, но до этого все было слишком ярко и интересно, чтобы не хвалить за это. Главная заслуга Кривенцова в том, что несмотря на трудности с составом и короткую скамейку, он старался прививать игрокам современный футбол. Короткие передачи, нестандартные решения впереди, позиционные атаки - за всем на начальных этапах было интересно наблюдать. Но чтобы не барахтаться внизу, команде нужно было усилиться настолько, насколько им позволяет бюджет.

Увы, но сильных кадровых улучшений не было. Пришли Безуглый и Капинус, несколько людей вернулись из аренды, ушли - Голодюк, Западня, Квакич и Протасов, по слухам, на сборы не ездил Ермаков. Даже в количественном плане потерь хватает, не говоря уже о качестве. А потому серьезных надежд на "Металлист 1925" у нас нет. Для футбола Кривенцова нужны исполнители определенного уровня, иначе наработки наставника будут превращаться в стандартное "бей-беги".

У "Металлиста 1925" сейчас плюс девять очков от предпоследнего места, плюс пять от зоны переходных матчей. Запас присутствует, но пока никаких гарантий остаться в элите у команды нет. Потому наш прогноз следующий: либо "1925" будет большую часть времени барахтаться возле, или непосредственно в зоне переходных матчей, либо Валерий Кривенцов явит миру настоящее чудо. Вот только способен ли он на это? Георгий Грошев

"Рух" провёл одну из самых загадочных трансферных работ среди всех клубов лиги

Главные трансферы на вход : -

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Леонид Кучук принял львовский коллектив уже после старта сезона, поэтому отчасти можно сказать, что команда перестраивалась по ходу. Где-то "Рух" и при Кучуке выглядел просто удручающе, но с приближением конца года игра львовян всё больше и больше приобретала красок. Поэтому логично, что после зимней паузы команда должна ещё прибавить. И под эту задачу клуб подписал новичков. Но кого?

Во время текущего трансферного антракта в "Рух" пришли 27-летний сенегалец из чемпионата Литвы, 26-летний нигериец из Чемпионшипа Шотландии, 23-летний бразилец из Южной Америки, 26-летний француз и 23-летний нидерландец, находившиеся в последнее время без клуба. Кто? Все? Эти? Люди? Да, зимой ключевых игроков не потеряли, но это же не значит, что нужно просто подписывать всех подряд.

Во Львове есть ещё один клуб УПЛ, который ранее уже пытался делать ставку на легионеров с надеждой на их дальнейшую перепродажу. Потом от этой затеи отказались, похоже, признав неработоспособность этого направления из-за места "Львова" в нижней части таблицы. Складывается ощущение, что сейчас "Рух" собирается идти по тому же пути. А учитывая, что всей этой группе легионеров ещё понадобится время, чтобы адаптироваться к украинским реалиям, есть большие сомнения, что они раскроются уже весной. Да и на сборах в основном забивали те же ребята, которые в обойме у Леонида Кучука находились ещё осенью: Климчук (7), Карабин (4), Бойчук (2), Рунич (2), а остальные отличились по разу. Александр Рыженко

Спортивная составляющая "Львова" имеет перспективы, но непонятна стратегия клуба

Главные трансферы на вход : Фарук Мийя (ц.н.), Владислав Бугай (ц.н.), Богдан Мышенко (л.п.), Назарий Муравский (ц.з.)

: Фарук Мийя (ц.н.), Владислав Бугай (ц.н.), Богдан Мышенко (л.п.), Назарий Муравский (ц.з.) Главные трансферы на выход: Энес Махмутович (ц.з.), Эрнест Антви (ц.н.), Иван Брикнер (ц.п.з)

"Львов" зимой потерял многих игроков, но и пригласил немало новичков. Можно было бы говорить об обновлении коллектива, если бы не отсутствие какой-либо четкой стратегии. Даже наоборот: странный уход Эрнеста свидетельствует о том, что в клубе царят нездоровые процессы.

Антви был одним из лидеров коллектива по игровым характеристикам. Забил два гола (второй показатель в команде вместе с Ременяком и Шиной), создал для партнеров восемь голевых моментов (лучший показатель в команде вместе с Чирьяком и Довгим), нанес одиннадцать точных ударов по воротам (второй показатель в команде), отдал четыре точных ключевых передачи (третий показатель в команде). И так "легко" ушел из "Львова", подписав предварительный контракт с "Александрией", из-за чего "львы" вынуждены были отправить его на полгода в заграничную аренду. Добавляем сюда уход Махмутовича, который был основным, но вдруг Дулуб выяснил, что люксембуржцу не хватает скорости. А это, между прочим, игрок, имеющий самую высокую в команде оценку от InStat (вместе с Довгим). Вот и получается что-то неладное.

Среди новичков – относительно известные имена (Мышенко, Бугай, Муравский), но нет гарантий, что они смогут сразу заменить тех, кто был на хорошем счету в коллективе. Такая кадровая неразборчивость вполне соответствует тренерскому круговороту, царствующему во Львове. Вспомним отставку Бессмертного – решение, которое по всем признакам было поспешным.

Это не значит, что "Львов" будет плестись в хвосте во второй части сезона 2021/22. Сугубо спортивная составляющая имеет перспективы даже после ухода некоторых важных для коллектива футболистов. Просто не верится в масштабность этого проекта, в его долгосрочную успешную историю. Игорь Семйон