Остап Маркевич: Мариуполь - это Шахтер-2? Нет - название другое

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич высказался относительно большого количества арендованных игроков в клубах УПЛ, и в его команде в том числе.

— Как Вы относитесь к большому количеству арендованных игроков из одной команды? В Мариуполе играют футболисты "Шахтера", в "Черноморце" в первом круге играли динамовцы. Это правильно?

— Может быть это кому-то не нравится. Все мнения нужно уважать. Кто-то хочет, чтобы были такие команды, как "Металлист", "Карпаты", "Кривбасс". Но поймите, если бы "Шахтер" и "Динамо" не отдавало молодых футболистов в аренду, о них бы никто и не услышал. Они б намного медленнее прогрессировали, если бы не находились в Премьер-лиге. Это одна сторона.

Однако здесь нужно обязательно сохранять баланс, чтобы был симбиоз молодости и опыта. Это нужно, чтобы команда могла быть конкурентоспособной. В "Черноморце" была такая же история, как и у нас. Они создавали много моментов, но пропускали очень легко, потому что играла молодежь.

Сейчас многие говорят, что ликвидация чемпионата U-21 была ошибкой. Я же считаю, что это был правильный ход. Нужно создавать дубли, которые смогут участвовать во Второй и Первой лиге, как было раньше.

Вся Испания так играет. У каждого солидного клуба есть вторая команда, которая участвует в профессиональной футбольной лиге. У "Вильярреала" вообще две молодежных команды, одна играет в Сегунде Б, вторая — в Терсере. Уровень накала и борьбы в этих лигах на несколько порядков выше нежели в молодёжном первенстве. В связи с этим молодые ребята намного быстрее прогрессируют, играя против взрослых футболистов.

Когда они играют в U-21, то варятся в собственном соку многие годы и не прибавляют. То, что наши клубы решили сэкономить на ликвидации U-21 и не создавать такие команды, это уже другой вопрос. Создание второй команды — это нормальная практика в Европе. За счет этого мы бы могли наполнить Первую лигу и сделать несколько четыре зоны во Второй, чтобы не нужно было ездить по всей Украине.

— Получается, что сейчас "Мариуполь" — это "Шахтер-2", а "Черноморец" был "Динамо-2"?

— Так не получается, потому что название другое. Я говорю не только о "Шахтере" и "Динамо", но и об остальных командах. Насколько я знаю, Днепр обкатывает своих игроков в Никополе, сейчас, наверное, будет в "ВПК-Агро". Это нормально. Если бы создали вторые команды, то этих игроков не нужно бы было никуда отдавать.

— Фанаты "Черноморца" не приняли политику с арендованными динамовцами.

— Не хочу в это лезть, это не мое дело. Они приняли такое решение, это их право.