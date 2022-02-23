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Шаран: У меня возникло позитивное впечатление о новичках Миная

Премьер-лига
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Но некоторым нужно дорабатывать в физическом плане

Шаран: У меня возникло позитивное впечатление о новичках Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран высказал мнение о зимних новичках закарпатского клуба.

"Впечатление о них позитивное. Хотя не все готовы в полной мере — нужно еще дорабатывать в физическом плане. Ведь кто-то присоединился к нашей команде в ходе сбора, а кто-то болел по пять-семь дней, из-за чего выпадал из обоймы. А вот по части психологии уверенности добавили одержанные в конце сбора победы в спаррингах. После них настроение у ребят хорошее.

Понимаю, что за период пребывания в Турции были тяжелые матчи, в них подопечные играли по одному тайму. В двух же заключительных поединках — с узбекской "Согдианой" и "Агробизнесом" провели на поле больше игрового времени", - подытожил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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