Шаран: Взаимопонимание у Селезнева на поле оставляет желать лучшего

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итог зимних сборов и оценил игру Евгения Селезнева.

"Сбор прошел нормально, и в целом я им доволен. Все, что запланировали, выполнили — это самое главное. Что касается контрольных матчей, то все они состоялись в соответствии с намеченным планом. Вообще условия для проведения сбора у "Миная" были хорошими. Единственное, что футбольные поля в этот раз были не такого качества, как хотелось бы. Виной тому сильные осадки. Кстати, ответственные за проведение сбора люди нас предупреждали, что газоны будут не такими, как во время моего прошлогоднего приезда в Турцию в роли главного тренера "Александрии".