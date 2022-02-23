  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арановский: Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арановский: Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский рефери высказался о системе видеопомощи арбитрам

Арановский: Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR

Новина українською

Украинский рефери Евгений Арановский рассказал, что думает о системе видеопомощи арбитрам — VAR.

"Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR. Когда арбитр судит, он должен думать, чтобы VAR не помогал ему – отработать так, чтобы VAR не вмешивался, и тогда это идеально. Я всегда выхожу с таким настроем, потому что это твой уровень, класс.

Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает", – сказал Арановский.

Читайте такжеТаблица решает. Лучи рассказал, как выбираются матчи, на которых будет работать VAR
Читайте такжеТретья машина ВАР будет с ограничением по скорости в 90 км/час
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Арановский VAR
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2022 в 11:50
І так, і НІЦ! Не потрібно перекладати свою роботу на інших! Проте сучасний футбол став набагато динамічнішим! Тому бувають випадки, що без перегляду під різними ракурсами на широкому екрані можна таке наVARарити, бо не завжди в динаміці можна все правильно помітити.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...