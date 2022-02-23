Арановский: Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR

Украинский рефери Евгений Арановский рассказал, что думает о системе видеопомощи арбитрам — VAR.

"Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR. Когда арбитр судит, он должен думать, чтобы VAR не помогал ему – отработать так, чтобы VAR не вмешивался, и тогда это идеально. Я всегда выхожу с таким настроем, потому что это твой уровень, класс.

Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает", – сказал Арановский.