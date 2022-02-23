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Арбитр УПЛ: Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR
Украинский рефери высказался о системе видеопомощи арбитрам
Украинский рефери Евгений Арановский рассказал, что думает о системе видеопомощи арбитрам — VAR.
"Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR. Когда арбитр судит, он должен думать, чтобы VAR не помогал ему – отработать так, чтобы VAR не вмешивался, и тогда это идеально. Я всегда выхожу с таким настроем, потому что это твой уровень, класс.
Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает", – сказал Арановский.
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