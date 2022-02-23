Боится ехать в Украину. Хавбек Сан-Паулу может отказаться от перехода в Динамо

Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Гомес, которым интересуется "Динамо", может отказаться от перехода в киевский клуб, сообщает Gazeta Esportiva.

По данным источника, 22-летний бразилец опасается переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией. Также отмечается, что официальных предложений по игроку "Динамо" не делало, но киевляне рассматривали возможность летнего трансфера хавбека.

Источник также сообщает, что представители "Сан-Паулу" рассчитывали начать переговоры с "Динамо", однако информация о потенциальной эскалации военных действий со стороны России напугала игрока и его агентов.

В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.