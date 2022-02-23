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Боится ехать в Украину. Хавбек Сан-Паулу может отказаться от перехода в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне проявляют интерес к бразильскому футболисту

Боится ехать в Украину. Хавбек Сан-Паулу может отказаться от перехода в Динамо

Фото: instagram.com/igorgomes

Новина українською

Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Гомес, которым интересуется "Динамо", может отказаться от перехода в киевский клуб, сообщает Gazeta Esportiva.

По данным источника, 22-летний бразилец опасается переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией. Также отмечается, что официальных предложений по игроку "Динамо" не делало, но киевляне рассматривали возможность летнего трансфера хавбека.

Источник также сообщает, что представители "Сан-Паулу" рассчитывали начать переговоры с "Динамо", однако информация о потенциальной эскалации военных действий со стороны России напугала игрока и его агентов.

В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу война с Россией Гомес
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Источник:
Gazeta Esportiva

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
23.02.2022 в 11:27
У суркиса новая отмазка, на вопрос, почему Динамо ни кого не покупает. Боятся ехать...
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-6
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uprise (Минск)
23.02.2022 в 11:05
Понятное дело, если сами динамовцы, по словам Вербича, наложили в штаны!
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+2
-7


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