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Боится ехать в Украину. Хавбек Сан-Паулу может отказаться от перехода в Динамо
Киевляне проявляют интерес к бразильскому футболисту
Фото: instagram.com/igorgomes
Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Гомес, которым интересуется "Динамо", может отказаться от перехода в киевский клуб, сообщает Gazeta Esportiva.
По данным источника, 22-летний бразилец опасается переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией. Также отмечается, что официальных предложений по игроку "Динамо" не делало, но киевляне рассматривали возможность летнего трансфера хавбека.
Источник также сообщает, что представители "Сан-Паулу" рассчитывали начать переговоры с "Динамо", однако информация о потенциальной эскалации военных действий со стороны России напугала игрока и его агентов.
В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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