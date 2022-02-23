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Днепр-1 завершил турецкий сбор и вернулся в Украину
Еще одна украинская команда завершила учебно-тренировочный сбор
Фото: Днепр-1
"Днепр-1" завершил турецкий сбор и уже вернулся в Украину, сообщает пресс-служба клуба.
Вполне по расписанию, а также с некоторым опережением его, днепряне преодолели воздушный маршрут Анталия — Стамбул — Запорожье. В соседнем областном центре команду уже ждал клубный автобус, помчавший спортклубовскую делегацию на базу.
Игроков ожидает свободный день, после чего они вернутся к тренировкам и завершат подготовку к матчу против "Десны" 27 февраля.
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Источник:СК Днепр-1
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