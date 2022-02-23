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В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
Война вносит свои коррективы
фото - Олександр Приходько
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 февраля, объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации. Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В ближайшее время за введение должна проголосовать Верховная Рада.
Режим чрезвычайного положения будет введен на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.
Заметим, что в случае принятия решения Верховной Радой в Украине будет введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий, введение комендантского часа и другие меры.
Таким образом, возобновление второй части чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги маловероятно. В УПЛ проходят консультации, в ближайшее время будет официальное заявление по поводу возобновления сезона.
Вместе с тем, Алексей Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона.
Напомним, что первый матч весенней части запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.
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