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В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом

Премьер-лига
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(2 голосов)

Война вносит свои коррективы

В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 февраля, объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации. Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В ближайшее время за введение должна проголосовать Верховная Рада.

Режим чрезвычайного положения будет введен на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Заметим, что в случае принятия решения Верховной Радой в Украине будет введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий, введение комендантского часа и другие меры.

Таким образом, возобновление второй части чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги маловероятно. В УПЛ проходят консультации, в ближайшее время будет официальное заявление по поводу возобновления сезона.

Вместе с тем, Алексей Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться в зависимости от региона.

Напомним, что первый матч весенней части запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.

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В статье: Украинская Премьер-лига война с Россией
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Комментарии (10)
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C_Ballack (Днепр)
23.02.2022 в 12:53
Без зрителей могли бы проводить...
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0
-1
avatar
uprise (Минск)
23.02.2022 в 13:10
Могли бы, если бы в штаны не наложили.
Ответить
+1
-3
aleks68
23.02.2022 в 13:16
не суй своё ....куда не просят.
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
23.02.2022 в 12:51
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.02.2022 в 12:35
Ми - не бидло, ми - не козли, ми - українців дочки й сини! Ющенко - ТАК! Ющенко - ТАК! Ющенко - ТАК, ТАК, ТАК.....
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+2
-6
avatar
uprise (Минск)
23.02.2022 в 13:11
Я-Я-Я дастиш фантастиш!
Ответить
0
-3
aleks68
23.02.2022 в 13:18
целуй в ....своего .....бульбофюрера и не тявкай
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2022 в 12:31
Зеленский заявил что только в Донецкой и Луганской областях.
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2022 в 12:37
там оно и не отменялось!
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+1
-1
football_soccer (Украина)
23.02.2022 в 13:15
ЧС в тех двух областях введено еще в 2014 году. Сегодня - по всей стране
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0
0


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