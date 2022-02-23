Экс-тренер Шахтера: Представители клуба помнят, что во Львове им никогда не были рады

Бывший помощник главного тренера "Шахтера" Витор Северино рассказал о периоде, когда донецкий клуб базировался во Львове.

"Дарио Срна рассказал мне, что когда "Шахтер" базировался во Львове, местное население встретило это с большим сопротивлением. Речь идет о противоположном конце страны. В Донецкой и Луганской области все говорят по-русски. В Киеве больше говорят по-русски, но обслуживание в общественных местах обязательно на украинском языке.

Во Львове, который находится недалеко от Польши и является более европейским городом, говорят только на украинском языке. Они ненавидят говорить по-русски. Представители "Шахтера" помнят, что им там никогда не были рады. Клуб подвергся резкой критике за то, что он уехал из Донецка во Львов. Это были трудные времена. По сути, клубу пришлось уехать оттуда.

Гостеприимство не было единственной причиной, но оно повлияло на многое. Дарио, с которым я много разговаривал, сказал мне, что большая разница в том, что в Киеве "Шахтеру" будет спокойнее. Это даже парадоксально, ведь он оказался на родине великого соперника", – рассказал Северино.