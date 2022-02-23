  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-тренер Шахтера: Представители клуба помнят, что во Львове им никогда не были рады
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Шахтера: Представители клуба помнят, что во Львове им никогда не были рады

Премьер-лига
(1 голосов)

Северино вспомнил, период когда "горняки" выступали на "Арене-Львов"

Экс-тренер Шахтера: Представители клуба помнят, что во Львове им никогда не были рады

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший помощник главного тренера "Шахтера" Витор Северино рассказал о периоде, когда донецкий клуб базировался во Львове.

"Дарио Срна рассказал мне, что когда "Шахтер" базировался во Львове, местное население встретило это с большим сопротивлением. Речь идет о противоположном конце страны. В Донецкой и Луганской области все говорят по-русски. В Киеве больше говорят по-русски, но обслуживание в общественных местах обязательно на украинском языке.

Во Львове, который находится недалеко от Польши и является более европейским городом, говорят только на украинском языке. Они ненавидят говорить по-русски. Представители "Шахтера" помнят, что им там никогда не были рады. Клуб подвергся резкой критике за то, что он уехал из Донецка во Львов. Это были трудные времена. По сути, клубу пришлось уехать оттуда.

Гостеприимство не было единственной причиной, но оно повлияло на многое. Дарио, с которым я много разговаривал, сказал мне, что большая разница в том, что в Киеве "Шахтеру" будет спокойнее. Это даже парадоксально, ведь он оказался на родине великого соперника", – рассказал Северино.

Напомним, Витор Северино работал в структуре "горняков" с лета 2019 по лето 2021 года. После он перешел катарский "Аль-Духаиль", где также работает ассистентом главного тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Витор Северино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
maisfutebol.iol.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2022 в 16:15
Зрадників нігде не люблять. А Ахметов Донбас обібрав до нитки, а потім віддав москалям замість того щоб боронити.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2022 в 16:13
Мені здається, що це цілком логічно!
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
23.02.2022 в 15:31
Донесіть будласка італійцю про причинно-наслідкові зв'язки.Хоча,нашо воно йому потрібно.Проехали
Ответить
+2
-2
Ипать кротоф (Киев)
23.02.2022 в 15:03
Вам ніде не раді. Ви ще цього не зрозуміли?
Ответить
+5
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...