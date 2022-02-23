Громов и Кочергин не участвуют в тренировке Зари перед матчем с Минаем

Луганская "Заря" начала подготовку к матчу против "Миная" в рамках 19-го тура УПЛ.

Как информирует "Футбол NEWS", вне состава Артем Громов и Владислав Кочергин. О причинах отсутствия двух игроков основного состав не сообщается.

Отметим, что Громов и Кочергин пропустили первый сбор команды, но потом присоединились на второй. Ранее сообщалось, что эти футболисты намерены сменить клуб во время зимней паузы в сезоне.

Матч "Минай" - "Заря" запланирован на 25 февраля. Начало - в 14:00.