Трубин: Жду болельщиков на трибунах. Сейчас это важно для всех

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин в ожидании от старта второй части сезона УПЛ.

"Соскучился по стадиону и болельщиками. Уже в субботу первый матч в этом году. Несмотря на то, что это будет игра на выезде, жду вас на трибунах. И в этом, и в следующих матчах, конечно.

Сейчас это важно для всех", — написал Трубин.