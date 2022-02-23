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Трубин: Жду болельщиков на трибунах. Сейчас это важно для всех
26 февраля "Шахтер" возобновит сезон матчем с "Металлистом 1925"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин в ожидании от старта второй части сезона УПЛ.
"Соскучился по стадиону и болельщиками. Уже в субботу первый матч в этом году. Несмотря на то, что это будет игра на выезде, жду вас на трибунах. И в этом, и в следующих матчах, конечно.
Сейчас это важно для всех", — написал Трубин.
Напомним, команда Роберто Де Дзерби возобновит сезон выездным матчем против "Металлиста 1925". Поединок состоится в субботу, 26 февраля и начнется в 17:00.
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