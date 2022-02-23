Арановский: Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР

Украинский арбитр Евгений Арановский прокомментировали появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.

"Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР, потому что система ошибиться не может.

Если арбитр может ошибиться (угол был не тот, отстал, непростой момент), то ВАР обязан отработать без ошибок помочь, чтобы игра прошла справедливо", - сказал Евгений Арановский.