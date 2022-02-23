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Арановский: Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР
В УПЛ будет третий фургон ВАР
Украинский арбитр Евгений Арановский прокомментировали появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.
"Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР, потому что система ошибиться не может.
Если арбитр может ошибиться (угол был не тот, отстал, непростой момент), то ВАР обязан отработать без ошибок помочь, чтобы игра прошла справедливо", - сказал Евгений Арановский.
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Источник:ТК Футбол
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fato47
23.02.2022 в 18:36
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