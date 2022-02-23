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Арбитр Бойко: Мы видим, что украинские клубы хотят равных условий для всех
В украинском футболе появился третий фургон ВАР
Фото: пресс-служба УАФ
Украинский арбитр Сергей Бойко прокомментировали
"Мы видим, что клубы хотят равных условий для всех. Это позволит использовать третью машину для того, чтобы у нас все матчи проводились вместе с видеоассистентом рефери. Это не только плюс для арбитров. Это плюс для клубов, особенно для тех, которые выступают в еврокубках.
Мы видим, что ВАР используется в топ-чемпионатах Европы, квалификациях, отборочных циклах. Это хорошо для нашего чемпионата", – сказал Бойко.
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