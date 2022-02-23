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Арбитр Бойко: Мы видим, что украинские клубы хотят равных условий для всех

Премьер-лига
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В украинском футболе появился третий фургон ВАР

Арбитр Бойко: Мы видим, что украинские клубы хотят равных условий для всех

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Украинский арбитр Сергей Бойко прокомментировали появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.

"Мы видим, что клубы хотят равных условий для всех. Это позволит использовать третью машину для того, чтобы у нас все матчи проводились вместе с видеоассистентом рефери. Это не только плюс для арбитров. Это плюс для клубов, особенно для тех, которые выступают в еврокубках.

Мы видим, что ВАР используется в топ-чемпионатах Европы, квалификациях, отборочных циклах. Это хорошо для нашего чемпионата", – сказал Бойко.

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В статье: Сергей Бойко
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Источник:
ТК Футбол

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