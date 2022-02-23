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Динамо дозаявило Дубинчака и Ваната на весеннюю часть УПЛ

Премьер-лига
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А также шесть молодых игроков

Динамо дозаявило Дубинчака и Ваната на весеннюю часть УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило официальную заявку на весеннюю часть УПЛ.

Киевляне дозаявили на сезон ряд игроков.

Среди новичков киевлян:

По списку А:

Полузащитник

№44. Владислав Дубинчак (01.07.1998)

Нападающий

№11. Владислав Ванат (04.01.2002)

По списку Б:

Защитники

Данил Билоконь (14.08.2005)

Алексей Гусев (16.03.2005)

Данила Цилик (31.01.2005)

Полузащитники

Артем Грохольский (12.05.2005)

Евгений Микитюк (21.09.2005)

Нападающий

Никита Дзень (09.03.2005)

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Дубинчак Владислав Ванат
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Комментарии (1)
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fato47
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