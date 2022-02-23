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Динамо дозаявило Дубинчака и Ваната на весеннюю часть УПЛ
А также шесть молодых игроков
fcdynamo.com
Киевское "
Киевляне дозаявили на сезон ряд игроков.
Среди новичков киевлян:
По списку А:
Полузащитник
№44. Владислав Дубинчак (01.07.1998)
Нападающий
№11. Владислав Ванат (04.01.2002)
По списку Б:
Защитники
Данил Билоконь (14.08.2005)
Алексей Гусев (16.03.2005)
Данила Цилик (31.01.2005)
Полузащитники
Артем Грохольский (12.05.2005)
Евгений Микитюк (21.09.2005)
Нападающий
Никита Дзень (09.03.2005)
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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23.02.2022 в 18:37
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