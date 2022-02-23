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Мариуполь арендовал трех игроков Шахтера U-19
Никогда такого не было, и вот опять
fcmariupol.com
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Ряды азовцев пополнили три игрока "Шахтера": Данил Гончарук, Илья Гулько и Эдуард Козик.
Футболисты будут выступать за "Мариуполь" на правах аренды.
Данил будет защищать цвета азовцев под номером 50, Илья – 87, а Эдуард – 32.
Данил Гончарук родился 13-го июля 2002-го года в Кропивницком. Воспитанник — ОК им. И.Поддубного (Киев) и Академии ФК "Шахтер" (с 2016 года). Амплуа – нападающий. Рост – 176 см, вес – 74 кг. Чемпион Украины U-17. В минувшем сезоне Данил провел 6 матчей (3 забитых мяча) в юношеском чемпионате за "Шахтер". В нынешнем сезоне Гончарук забил 11 голов в 18-ти матчах юношеского чемпионата. Также в активе нападающего 2 мяча в 6-ти играх Юношеской Лиги УЕФА.
Илья Гулько родился 17-го ноября 2002 года в Луганске. Воспитанник – МФК "Николаев". В Академии ФК "Шахтер" с 2019-го года. Амплуа – центральный полузащитник. Рост – 183 см, вес – 69 кг. В сезоне 2019/20 провел 11 игр (1 мяч) в юношеском чемпионате. В минувшем сезоне в составе "Шахтера" стал победителем юношеского чемпионата (капитан команды): 24 игры, 2 мяча. В нынешнем сезоне в активе Ильи 16 игр и 1 гол. В Юношеской Лиги УЕФА Гулько провел 5 игр, в которых забил 3 мяча.
Эдуард Козик родился 19-го апреля 2003 года в Грудках (Волынская область). Воспитанник – ФК "Волынь" и Академии ФК "Шахтер" (с 2017 года). Амплуа – центральный защитник. Рост – 183 см, вес – 79 кг. Чемпион Украины среди юношеских команд в сезоне 2019/20: 12 игр, 1 гол. В минувшем сезоне провел в юношеском чемпионате 1 игру, в нынешнем – 17 игр. В активе Эдуарда 5 игр в Юношеской Лиге УЕФА.
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