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Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО

Премьер-лига
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(1 голосов)

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Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО

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Новина українською

Один из лидеров Первой лиги Кривбасс выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. Клуб из Кривого Рога предложил сменить клубные цвета в социальных сетах сетях на сине-желтые в знак единства украинцев.

Так, криворожский клуб затегал в Фейсбуке и Инстаграме клубы УПЛ и ПФЛ, и некоторые уже откликнулись на призыв Кривбасса.

Некоторые клубы изменили цвет своих лого под украинский флаг.

Фотогалерея

Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 1Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 2Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 3Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 4Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 5Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 1

Кроме того, фон украинского флага в Фейсбуке уже поставили Динамо, Ворскла, Десна, Колос, Верес, Металлист 1925, Рух, Нива Тернополь, Прикарпатье и остальные.

Фотогалерея

Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 1Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 2Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 3Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 4Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 5Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 6Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 7Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО - фото 8

Из украинских клубов пока что безучастными к призыву остались Шахтер, Днепр-1, Заря, Александрия, Львов, Металлист, Карпаты, Полесье, Оболонь. Возможно, просто не успели еще среагировать.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь) война с Россией Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (2)
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gvi777 (Вишгород)
23.02.2022 в 18:47
Шахтар не встиг. Та ти шо-о-о. А такий патріотичний клуб.
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fato47
23.02.2022 в 18:38
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