Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО

Один из лидеров Первой лиги Кривбасс выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. Клуб из Кривого Рога предложил сменить клубные цвета в социальных сетах сетях на сине-желтые в знак единства украинцев.

Так, криворожский клуб затегал в Фейсбуке и Инстаграме клубы УПЛ и ПФЛ, и некоторые уже откликнулись на призыв Кривбасса.

Некоторые клубы изменили цвет своих лого под украинский флаг.

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Кроме того, фон украинского флага в Фейсбуке уже поставили Динамо, Ворскла, Десна, Колос, Верес, Металлист 1925, Рух, Нива Тернополь, Прикарпатье и остальные.

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Из украинских клубов пока что безучастными к призыву остались Шахтер, Днепр-1, Заря, Александрия, Львов, Металлист, Карпаты, Полесье, Оболонь. Возможно, просто не успели еще среагировать.