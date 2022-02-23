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Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
Выглядит эффектно
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Один из лидеров Первой лиги Кривбасс
Так, криворожский клуб затегал в Фейсбуке и Инстаграме клубы УПЛ и ПФЛ, и некоторые уже откликнулись на призыв Кривбасса.
Некоторые клубы изменили цвет своих лого под украинский флаг.
Фотогалерея
Кроме того, фон украинского флага в Фейсбуке уже поставили Динамо, Ворскла, Десна, Колос, Верес, Металлист 1925, Рух, Нива Тернополь, Прикарпатье и остальные.
Фотогалерея
Из украинских клубов пока что безучастными к призыву остались Шахтер, Днепр-1, Заря, Александрия, Львов, Металлист, Карпаты, Полесье, Оболонь. Возможно, просто не успели еще среагировать.
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