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Ахметов: Представители российской власти на меня не выходили. Это вообще исключено даже
Президент Шахтера вернулся в Украину
ФК "Шахтер"
Президент "
– Обязательно мне говорить, сколько я буду, сколько не буду (в Украине – прим.)? Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или не нахожусь.
Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное – людей.
Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим.
Работа, которую я буду делать, она будет очень честная и прозрачная.
Украину мы любим, в нее верим. Убежден, из этой ситуации и Украина, и украинцы выйдут сильнее.
– Представители российской власти выходили на вас?
– Нет. Это вообще исключено даже.
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