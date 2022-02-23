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Ахметов: Представители российской власти на меня не выходили. Это вообще исключено даже

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Шахтера вернулся в Украину

Ахметов: Представители российской власти на меня не выходили. Это вообще исключено даже

ФК "Шахтер"

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прилетел в Украину. Сегодня,23 февраля, у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Обязательно мне говорить, сколько я буду, сколько не буду (в Украине – прим.)? Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или не нахожусь.

Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное – людей.

Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим.

Работа, которую я буду делать, она будет очень честная и прозрачная.

Украину мы любим, в нее верим. Убежден, из этой ситуации и Украина, и украинцы выйдут сильнее.

– Представители российской власти выходили на вас?

– Нет. Это вообще исключено даже.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
23.02.2022 в 20:54
Я бы хотел узнать мнение и дела не только Нач. траспортного цеха . НО и нач. других цехов нашей укр. олигархии...
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MaximSK (Киев)
23.02.2022 в 20:31
Ахметов патриот Украины, после этого интервью я его еще больше зауважал, вместе мы любого врага победим!
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