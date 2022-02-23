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Мариуполь завершил сбор спаррингом с сенегальской командой Chemаn Sports

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Завтра азовцы возвращаются в Украину

Мариуполь завершил сбор спаррингом с сенегальской командой Chemаn Sports

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" завершил свой турецкий сбор спаррингом с сенегальской командой "Chemаn Sports".

Изначально азовцы должны были провести спарринг с "Приштиной" (Швейцария). Однако соперник не смог прибыть на игру и швейцарцев экстренно заменила сенегальская команда.

Спарринг, который состоял только из одного тайма, который завершился со счетом 6:0 в пользу "Мариуполя". Отличились Андрей Кулаков (2 гола), Артем Холод (3 гола) и Кирилл Меличенко.

В четверг утром азовцы возвращаются в Украину.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
23.02.2022 в 21:11
Правильное решение приняли сыграть только 1 тайм. Похоже соперник был типа нашей дворовой команды...
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