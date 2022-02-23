Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь завершил сбор спаррингом с сенегальской командой Chemаn Sports
Завтра азовцы возвращаются в Украину
fcmariupol.com
"
Изначально азовцы должны были провести спарринг с "Приштиной" (Швейцария). Однако соперник не смог прибыть на игру и швейцарцев экстренно заменила сенегальская команда.
Спарринг, который состоял только из одного тайма, который завершился со счетом 6:0 в пользу "Мариуполя". Отличились Андрей Кулаков (2 гола), Артем Холод (3 гола) и Кирилл Меличенко.
В четверг утром азовцы возвращаются в Украину.
Популярное сейчас
- Вице-президент УЕФА: Призыв к бойкоту матча Польши с Россией – это абсурд
- В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Динамо и Рух не проигрывали, Ворскла без побед, Климчук стал лучшим бомбардиром. Как играли клубы УПЛ зимой
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО