Мариуполь завершил сбор спаррингом с сенегальской командой Chemаn Sports

" Мариуполь " завершил свой турецкий сбор спаррингом с сенегальской командой "Chemаn Sports".

Изначально азовцы должны были провести спарринг с "Приштиной" (Швейцария). Однако соперник не смог прибыть на игру и швейцарцев экстренно заменила сенегальская команда.

Спарринг, который состоял только из одного тайма, который завершился со счетом 6:0 в пользу "Мариуполя". Отличились Андрей Кулаков (2 гола), Артем Холод (3 гола) и Кирилл Меличенко.

В четверг утром азовцы возвращаются в Украину.