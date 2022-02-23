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Суркис: Легионеры Динамо все на месте и никуда не собираются ехать

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо все спокойно

Суркис: Легионеры Динамо все на месте и никуда не собираются ехать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном переносе ближайших туров УПЛ из-за вероятного введения чрезвычайного положения.

"О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать", – заявил президент клуба.

Напомним, что Президент Украины и Верховная Рада планируют ввести чрезвычайное положение во всех областях. Этот режим может предусматривать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
РБК

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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
23.02.2022 в 20:29
таіті-таїті. ії і тут непагано годують.
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