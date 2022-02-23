Суркис: Легионеры Динамо все на месте и никуда не собираются ехать

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном переносе ближайших туров УПЛ из-за вероятного введения чрезвычайного положения.

"О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать", – заявил президент клуба.

Напомним, что Президент Украины и Верховная Рада планируют ввести чрезвычайное положение во всех областях. Этот режим может предусматривать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований.