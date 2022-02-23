Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Арене Львов перед июньскими матчами сборной Украины заменят газон
У Львова и Руха возникают проблемы
uaf.ua
"Арена Львов" в конце апреля будет временно закрыта для ремонтных работ.
Как сообщает ТК Футбол, перед матчами сборной Украины в
Напомним, что "Арена Львов" является домашней для двух клубов УПЛ – "Руха" и "Львова". Где они будут доигрывать чемпионат – неизвестно.
Весной прошлого года по аналогичной причине клубу Григория Козловского пришлось проводить матч УПЛ на львовском "СКИФе".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Вице-президент УЕФА: Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- ЛНЗ разгромил датчан, Любомир обыграл Мункач. Все спарринги клубов Второй лиги
- Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...