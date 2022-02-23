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На Арене Львов перед июньскими матчами сборной Украины заменят газон

Премьер-лига
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У Львова и Руха возникают проблемы

На Арене Львов перед июньскими матчами сборной Украины заменят газон

uaf.ua

Новина українською

"Арена Львов" в конце апреля будет временно закрыта для ремонтных работ.

Как сообщает ТК Футбол, перед матчами сборной Украины в Лиге наций – против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) на стадионе заменят газон.

Напомним, что "Арена Львов" является домашней для двух клубов УПЛ – "Руха" и "Львова". Где они будут доигрывать чемпионат – неизвестно.

Весной прошлого года по аналогичной причине клубу Григория Козловского пришлось проводить матч УПЛ на львовском "СКИФе".

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В статье: Арена Львов ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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