Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдиректор Львова: Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении прописки в УПЛ
Львов входит в весеннюю часть сезона на 12-м месте в УПЛ
instagram.com/lviv.fc
Спортивный директор "
"Перед нами всегда стоят максимальные задачи – побеждать. Каждая игра для нас важна, мы понимаем, на какой позиции в турнирной таблице находимся.
Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении нашей командой места в УПЛ на следующий год. Чем выше позицию займем, тем лучше. Хотелось бы финишировать хотя бы выше, чем в прошлом году", – сказал Стефанский.
Напомним, что первую часть сезона львовяне завершили на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.
Популярное сейчас
- Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
- "Свободу Украине" - Bild заменил рекламу Газпрома на форме Шальке на проукраинский слоган
- Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной
- В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
Новости по теме
- 20:41 Украинские Смалийчук: Не знаю, какую функцию в Десне выполняет Левин. Переговоры по Гуцуляку велись на уровне настоящих владельцев клубов
- 17:36 Украинские Колос может подписать еще одного новичка, Ситчинава под вопросом на матч с Рухом
- 17:00 Украинские Президент Десны: В УАФ подтвердили, что 50% прав на Гуцуляка были прописаны с Карпатами Смалийчука, которых уже не существует