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Спортдиректор Львова: Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении прописки в УПЛ

Премьер-лига
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Львов входит в весеннюю часть сезона на 12-м месте в УПЛ

Спортдиректор Львова: Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении прописки в УПЛ

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский рассказал, какие задачи будут стоять перед командой во второй части сезона.

"Перед нами всегда стоят максимальные задачи – побеждать. Каждая игра для нас важна, мы понимаем, на какой позиции в турнирной таблице находимся.

Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении нашей командой места в УПЛ на следующий год. Чем выше позицию займем, тем лучше. Хотелось бы финишировать хотя бы выше, чем в прошлом году", – сказал Стефанский.

Напомним, что первую часть сезона львовяне завершили на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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