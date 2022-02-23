Спортдиректор Львова: Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении прописки в УПЛ

Спортивный директор " Львова " Максим Стефанский рассказал, какие задачи будут стоять перед командой во второй части сезона.

"Перед нами всегда стоят максимальные задачи – побеждать. Каждая игра для нас важна, мы понимаем, на какой позиции в турнирной таблице находимся.

Хотим как можно быстрее снять вопрос о сохранении нашей командой места в УПЛ на следующий год. Чем выше позицию займем, тем лучше. Хотелось бы финишировать хотя бы выше, чем в прошлом году", – сказал Стефанский.