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Остап Маркевич: Многие футболисты отказываются ехать в Мариуполь из-за страха войны
Не все хотят ехать в прифронтовой город
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
— Вы довольны, как зимой "Мариуполь" поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?
— Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.
— Это украинские игроки или легионеры?
— И украинцы, и легионеры. Тут мы уже ни на что повлиять не можем, это не в наших возможностях. Мы вели переговоры с хорватами, футболистами из других стран, украинцами, но они с опаской отнеслись к нашему предложению. Но, повторюсь еще раз, я уверен, что большой войны не будет.
— Ваш бывший подопечный Марк Мампасси в "Локомотиве" принял российское спортивное гражданство. Как Вы это восприняли?
— Человек сделал свой выбор. Я никак не могу его воспринимать. Это его видение ситуации. Каждый сам выбирает свой путь.
— Мампасси не советовался с Вами о переходе в "Локомотив"?
— Нет, не советовался.
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