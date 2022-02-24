Остап Маркевич: Многие футболисты отказываются ехать в Мариуполь из-за страха войны

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о проблемах, с которыми столкнулся клуб, ведя работу на трансферном рынке.

— Вы довольны, как зимой "Мариуполь" поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?

— Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.

— Это украинские игроки или легионеры?

— И украинцы, и легионеры. Тут мы уже ни на что повлиять не можем, это не в наших возможностях. Мы вели переговоры с хорватами, футболистами из других стран, украинцами, но они с опаской отнеслись к нашему предложению. Но, повторюсь еще раз, я уверен, что большой войны не будет.

— Ваш бывший подопечный Марк Мампасси в "Локомотиве" принял российское спортивное гражданство. Как Вы это восприняли?

— Человек сделал свой выбор. Я никак не могу его воспринимать. Это его видение ситуации. Каждый сам выбирает свой путь.

— Мампасси не советовался с Вами о переходе в "Локомотив"?

— Нет, не советовался.