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Остап Маркевич: Многие футболисты отказываются ехать в Мариуполь из-за страха войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Не все хотят ехать в прифронтовой город

Остап Маркевич: Многие футболисты отказываются ехать в Мариуполь из-за страха войны

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о проблемах, с которыми столкнулся клуб, ведя работу на трансферном рынке.

— Вы довольны, как зимой "Мариуполь" поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?

— Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.

— Это украинские игроки или легионеры?

— И украинцы, и легионеры. Тут мы уже ни на что повлиять не можем, это не в наших возможностях. Мы вели переговоры с хорватами, футболистами из других стран, украинцами, но они с опаской отнеслись к нашему предложению. Но, повторюсь еще раз, я уверен, что большой войны не будет.

— Ваш бывший подопечный Марк Мампасси в "Локомотиве" принял российское спортивное гражданство. Как Вы это восприняли?

— Человек сделал свой выбор. Я никак не могу его воспринимать. Это его видение ситуации. Каждый сам выбирает свой путь.

— Мампасси не советовался с Вами о переходе в "Локомотив"?

— Нет, не советовался.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Марк Мампасси
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.02.2022 в 00:58
Їх можна зрозуміти.
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