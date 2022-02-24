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Сидорчук: Хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости
Капитан "Динамо" высказал слова поддержки Украине
Фото: Футбол 24
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался по поводу ситуации в Украине.
"В эти трудные времена для нашей Украины хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости и суверенитета страны!
Благодарю наших ребят в зоне боевых действий, наших дипломатов и простых граждан, которые делают все, чтобы Украина существовала, как самостоятельное государство. Именно в это время всем нам нужно объединяться и приложить все усилия, чтобы достичь главной цели – сохранения и развития нашей свободной и независимой страны. Слава Украине!" – написал Сидорчук в своем Instagram.
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