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Сидорчук: Хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости

Премьер-лига
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Капитан "Динамо" высказал слова поддержки Украине

Сидорчук: Хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости

Фото: Футбол 24

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался по поводу ситуации в Украине.

"В эти трудные времена для нашей Украины хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости и суверенитета страны!

Благодарю наших ребят в зоне боевых действий, наших дипломатов и простых граждан, которые делают все, чтобы Украина существовала, как самостоятельное государство. Именно в это время всем нам нужно объединяться и приложить все усилия, чтобы достичь главной цели – сохранения и развития нашей свободной и независимой страны. Слава Украине!" – написал Сидорчук в своем Instagram.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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