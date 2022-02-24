Верес не будет задействовать трех футболистов на матч с Ворсклой

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт определился с теми игроками, которые будут задействованы в весенней части сезона.

По информации источника, Александр Савошко продолжит выступать на правах аренды за "Ужгород", а Игорь Гук и Артем Данилюк будут защищать цвета юниорского состава. Пока что вне заявки — Вадим Ющишин, однако он остается в тренировочном лагере "Вереса" и в случае травм кого-то из вратарей, сразу будет дозаявлен.

В матче с "Ворсклой" ровенчанам не смогут помочь дисквалифицированный Сергей Панасенко, а также Алан Аусси и Дмитрий Клец, которые еще находятся не в оптимальных кондициях.

Добавим, что проведение спортивных мероприятий в Украине под угрозой, так как сегодня стало известно, что в нашей стране ввели военное положение.