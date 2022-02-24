Бойко: Верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации

Украинский голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился мнением о текущей ситуации в Украине.

"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, панические настроения — все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность. Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию.

Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессии по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении. Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене.

Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование как свободной и независимой страны. Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", — написал Бойко.