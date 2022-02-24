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Бойко: Верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" выразил свою позицию о событиях в Украине

Бойко: Верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился мнением о текущей ситуации в Украине.

"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, панические настроения — все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность. Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию.

Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессии по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении. Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене.

Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование как свободной и независимой страны. Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", — написал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
24.02.2022 в 09:48
Бойко молодець!Хлопці,хто з Маріуполя ,Бердянська,Харкова прокоментуйте ,що там у Вас???
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