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Бойко: Верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации
Голкипер "Динамо" выразил свою позицию о событиях в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился мнением о текущей ситуации в Украине.
"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, панические настроения — все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность. Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию.
Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессии по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении. Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене.
Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование как свободной и независимой страны. Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", — написал Бойко.
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