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Черноморец: Все тренировки будут проводиться в безопасном месте
Одесситы остаются в состоянии подготовки к сезону
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" опубликовал официальное заявление после начала широкомасштабного наступления России в Украину.
"Сегодня утром президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны в связи с вторжением со стороны России.
Запланированная на сегодняшний день открытая тренировка, разумеется, отменяется. Мы заботимся о безопасности всех вас и команды. "Черноморец" остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте.
Несмотря на тревожные новости, не паникуйте. Не распространяйте фейки. Верьте в лучшее и, по возможности, оставайтесь дома с близкими. Все будет "Черноморец". Все будет Украина", – говорится в заявлении одесского клуба.
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