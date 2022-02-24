Черноморец: Все тренировки будут проводиться в безопасном месте

"Черноморец" опубликовал официальное заявление после начала широкомасштабного наступления России в Украину.

"Сегодня утром президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны в связи с вторжением со стороны России.

Запланированная на сегодняшний день открытая тренировка, разумеется, отменяется. Мы заботимся о безопасности всех вас и команды. "Черноморец" остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте.

Несмотря на тревожные новости, не паникуйте. Не распространяйте фейки. Верьте в лучшее и, по возможности, оставайтесь дома с близкими. Все будет "Черноморец". Все будет Украина", – говорится в заявлении одесского клуба.