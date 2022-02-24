Официально: Чемпионат Украины приостановлен

Чемпионат Украины по футболу сезона-2021/22 временно приостановлен. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги. Такое решение принято в связи с введением военного положения в стране.

Напомним, что сегодня, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале военной операции в Украине.

Первый матч весенней части был запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен был встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.