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Официально: Чемпионат Украины приостановлен

Премьер-лига
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В связи с военным положением в стране

Официально: Чемпионат Украины приостановлен

Фото - УПЛ

Новина українською

Чемпионат Украины по футболу сезона-2021/22 временно приостановлен. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги. Такое решение принято в связи с введением военного положения в стране.

Напомним, что сегодня, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале военной операции в Украине.

Первый матч весенней части был запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен был встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.

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В статье: УПЛ война с Россией
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Источник:
УПЛ

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