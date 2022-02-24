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Полузащитник Александрии - Путину: Тварь, умри уже наконец-то
Сергей Рыбалка отреагировал на утренние новости
Фото: instagram.com/rybalkas
Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.
"Тварь, умри уже наконец-то", – написал Рыбалка у себя в сториз на фоне фото президента РФ Владимира Путина.
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Скриншот: instagram.com/rybalkas
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 10:42
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Виталий1981 (Україна)
24.02.2022 в 10:32
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