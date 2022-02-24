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Полузащитник Александрии - Путину: Тварь, умри уже наконец-то

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Рыбалка отреагировал на утренние новости

Полузащитник Александрии - Путину: Тварь, умри уже наконец-то

Фото: instagram.com/rybalkas

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.

"Тварь, умри уже наконец-то", – написал Рыбалка у себя в сториз на фоне фото президента РФ Владимира Путина.

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Полузащитник Александрии - Путину: Тварь, умри уже наконец-то - изображение 1
Скриншот: instagram.com/rybalkas

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В статье: Сергей Рыбалка Украина ФК Александрия война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 10:42
Підтримую повністю. А чому інші мовчать?
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Виталий1981 (Україна)
24.02.2022 в 10:32
Проблема в том, что ему и по возрасту недолго осталось небо коптить. А как не хочется подыхать, понимая, чо все миллиарды и власть на этом свете придется оставить. Вот и может эта тварь весь мир за собой потянуть. Ему то что терять.
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