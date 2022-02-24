Динамо: Мы на своей земле, и никому ее не отдадим

Киевское "Динамо" выступило с заявлением после начала широкомасштабного наступления России в Украину.

"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!

Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина.

СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!", – говорится в заявлении киевского клуба.