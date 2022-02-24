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Динамо: Мы на своей земле, и никому ее не отдадим
Киевляне не остались в стороне от последних событий
Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Киевское "Динамо" выступило с заявлением после начала широкомасштабного наступления России в Украину.
"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!", – говорится в заявлении киевского клуба.
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Источник:ФК Динамо Киев
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 11:20
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