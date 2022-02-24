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Динамо: Мы на своей земле, и никому ее не отдадим

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне не остались в стороне от последних событий

Динамо: Мы на своей земле, и никому ее не отдадим

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Киевское "Динамо" выступило с заявлением после начала широкомасштабного наступления России в Украину.

"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!

Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они – граждане величественного государства под названием Украина.

СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ!", – говорится в заявлении киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 11:20
Слава Україні! Смерть окупантам!
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