"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.

"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус.

Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – сказал Луческу.