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"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев

Премьер-лига
(2 голосов)

Respect

"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.

"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус.

Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Tribun Dergi

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2022 в 11:33
сейчас в футболе начнёться массовый бег легионеров и ЧУ будет приостановлен на долго
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0
-4
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B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:44
В этом есть плюс, давно пора дать шанс своим
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+1
-1
Morphyk7 (Черновцы)
24.02.2022 в 12:16
Своих то нет никого
0
0


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