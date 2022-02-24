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"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев
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Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на начало широкомасштабной войны России против Украины.
"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус.
Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно скорее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – сказал Луческу.
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Источник:Tribun Dergi
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alex.belogubko (одесса)
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Morphyk7 (Черновцы)
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