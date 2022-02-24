Цыганков: Слава нашим героям, которые защищают наши границы

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал вторжение РФ на территорию нашей страны.

"До конца не верю, что все это происходит с нами. Но люблю Украину сильнее, чем когда-либо и горжусь тем, что я - украинец. Это наш дом и никто у нас его не заберет. Слава нашим героям, которые защищают наши границы. Слава Украине!", - написал Цыганков в своем Instagram.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.