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Президент Днепра-1 объявил о создании батальона территориальной обороны
Юрий Береза готов защищать Днепр и Днепропетровские области
Фото: facebook.com/jury.bereza
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза объявил о создании батальона после начала военных действий России на территории Украины.
"Я, командир полка "Днепр-1", Береза Юрий Николаевич, объявляю о создании добровольческого батальона территориальной обороны "Днепр-1" для защиты города Днепр и Днепропетровской области.
Обращаюсь к главе ОГА, главе военного комиссариата Днепропетровской области с официальным письмом в ближайшее время. Обращаюсь к собратьям, место сбора вам известно!", – написал Береза в своем Facebook.
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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