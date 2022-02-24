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Президент Днепра-1 объявил о создании батальона территориальной обороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Береза готов защищать Днепр и Днепропетровские области

Президент Днепра-1 объявил о создании батальона территориальной обороны

Фото: facebook.com/jury.bereza

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​объявил о создании батальона после начала военных действий России на территории Украины.

"Я, командир полка "Днепр-1", Береза ​​Юрий Николаевич, объявляю о создании добровольческого батальона территориальной обороны "Днепр-1" для защиты города Днепр и Днепропетровской области.

Обращаюсь к главе ОГА, главе военного комиссариата Днепропетровской области с официальным письмом в ближайшее время. Обращаюсь к собратьям, место сбора вам известно!", – написал Береза в своем Facebook.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза война с Россией
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