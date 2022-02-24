Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Закарпатье не в стороне. ФК Минай объявил о сборе вещей для волонтеров и переселенцев
В деле также волонтеры
Фото: ФК Минай
Футбольный клуб "Минай", участник УПЛ, представляющий Закарпатье, на своем официальном сайте выступил с заявлением о происходящих в Украине событиях.
"Уважаемые закарпатцы! Обращаемся ко всем небезразличным. В это сложное для нашей страны время давайте поможем друг другу.
По инициативе ФК "Минай" и наших ультрас организуем сбор вещей для волонтеров и возможных переселенцев в Закарпатье из пострадавших от обстрелов регионов.
Что нужно в первую очередь. Вот список вещей:Питьевая вода (ее нужно всегда много)
Еда
- Пища быстрого приготовления (лапша)
- Крупы (гречка, рис, булгур, кус-кус и т.п.)
- Консервированные продукты (мясные и овощные)
- Шоколад, печенье и другие сладкие продукты, обладающие высокой энергетической ценностью
- Чай и кофе (пакетированные)
Военное снаряжение и униформа
- Камуфляж (любого размера)
- Берцы (любые размеры)
- Бронежилеты
- РПС
- Каски
- Чехлы под бронеплиты
- Маскировочные сетки
Лекарственные препараты
- Антибиотики широкого спектра
- Лекарства повседневного использования
- Желудочные препараты
- Почечные препараты
- Сердечные препараты
- Медицинский спирт
- Антисептические средства
- Одноразовые маски
- Бинты
- Турникеты
- Одноразовые перчатки
- Шприцы
-
Техника и другое
- Рации широкодиапазонные и узкодиапазонные
- Генераторы
- Канистры
- Инструменты
- Павербанки
- Пледы, одеяла и подушки (с синтетическим наполнителем)
- Одноразовая посуда
Место сбора:
Ужгород, ул. Гленца 10, контактный телефон: +380 98 372 21 12
Минай, площадь Народная, 78, стадион "Минай", контактный номер: +380975542904 (Роман)
Каждая вещь и каждый вклад очень ценный. Не паникуем и помогаем друг другу. Все будет Украина!, - говорится в заявлении клуба.
Напомним, сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.
Популярное сейчас
- Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
- Бойко: Верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации
- Ливерпуль - Лидс 6:0. Обзор матча и видео голов
- Мариуполь арендует игроков Шахтера, Динамо огласило заявку на весну. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО