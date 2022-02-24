Закарпатье не в стороне. ФК Минай объявил о сборе вещей для волонтеров и переселенцев

Футбольный клуб "Минай", участник УПЛ, представляющий Закарпатье, на своем официальном сайте выступил с заявлением о происходящих в Украине событиях.

"Уважаемые закарпатцы! Обращаемся ко всем небезразличным. В это сложное для нашей страны время давайте поможем друг другу. По инициативе ФК "Минай" и наших ультрас организуем сбор вещей для волонтеров и возможных переселенцев в Закарпатье из пострадавших от обстрелов регионов.

Что нужно в первую очередь. Вот список вещей: Питьевая вода (ее нужно всегда много)

Еда

Пища быстрого приготовления (лапша)

Крупы (гречка, рис, булгур, кус-кус и т.п.)

Консервированные продукты (мясные и овощные)

Шоколад, печенье и другие сладкие продукты, обладающие высокой энергетической ценностью

Чай и кофе (пакетированные)



Военное снаряжение и униформа



Камуфляж (любого размера)

Берцы (любые размеры)

Бронежилеты

РПС

Каски

Чехлы под бронеплиты

Маскировочные сетки

Лекарственные препараты

Антибиотики широкого спектра

Лекарства повседневного использования

Желудочные препараты

Почечные препараты

Сердечные препараты

Медицинский спирт

Антисептические средства

Одноразовые маски

Бинты

Турникеты

Одноразовые перчатки

Шприцы



Техника и другое



Рации широкодиапазонные и узкодиапазонные

Генераторы

Канистры

Инструменты

Павербанки

Пледы, одеяла и подушки (с синтетическим наполнителем)

Одноразовая посуда



Место сбора:

Ужгород, ул. Гленца 10, контактный телефон: +380 98 372 21 12

Минай, площадь Народная, 78, стадион "Минай", контактный номер: +380975542904 (Роман)

Каждая вещь и каждый вклад очень ценный. Не паникуем и помогаем друг другу. Все будет Украина!, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.