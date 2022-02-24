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Закарпатье не в стороне. ФК Минай объявил о сборе вещей для волонтеров и переселенцев

Премьер-лига
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В деле также волонтеры

Закарпатье не в стороне. ФК Минай объявил о сборе вещей для волонтеров и переселенцев

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Минай", участник УПЛ, представляющий Закарпатье, на своем официальном сайте выступил с заявлением о происходящих в Украине событиях.

"Уважаемые закарпатцы! Обращаемся ко всем небезразличным. В это сложное для нашей страны время давайте поможем друг другу.

По инициативе ФК "Минай" и наших ультрас организуем сбор вещей для волонтеров и возможных переселенцев в Закарпатье из пострадавших от обстрелов регионов.

Что нужно в первую очередь. Вот список вещей:Питьевая вода (ее нужно всегда много)

Еда

  • Пища быстрого приготовления (лапша)
  • Крупы (гречка, рис, булгур, кус-кус и т.п.)
  • Консервированные продукты (мясные и овощные)
  • Шоколад, печенье и другие сладкие продукты, обладающие высокой энергетической ценностью
  • Чай и кофе (пакетированные)

    Военное снаряжение и униформа
  • Камуфляж (любого размера)
  • Берцы (любые размеры)
  • Бронежилеты
  • РПС
  • Каски
  • Чехлы под бронеплиты
  • Маскировочные сетки

Лекарственные препараты

  • Антибиотики широкого спектра
  • Лекарства повседневного использования
  • Желудочные препараты
  • Почечные препараты
  • Сердечные препараты
  • Медицинский спирт
  • Антисептические средства
  • Одноразовые маски
  • Бинты
  • Турникеты
  • Одноразовые перчатки
  • Шприцы

  • Техника и другое
  • Рации широкодиапазонные и узкодиапазонные
  • Генераторы
  • Канистры
  • Инструменты
  • Павербанки
  • Пледы, одеяла и подушки (с синтетическим наполнителем)
  • Одноразовая посуда


Место сбора:

Ужгород, ул. Гленца 10, контактный телефон: +380 98 372 21 12

Минай, площадь Народная, 78, стадион "Минай", контактный номер: +380975542904 (Роман)

Каждая вещь и каждый вклад очень ценный. Не паникуем и помогаем друг другу. Все будет Украина!, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ФК Минай

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