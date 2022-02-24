"Сохраняем спокойствие и поддерживаем ВСУ". Павелко – о нападении России

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о текущей ситуации в Украине.

"Друзья, сохраняем спокойствие и поддерживаем Вооруженные силы Украины! Мы выстоим и победим! Слава Украине!", - написал Павелко в своем Facebook.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.