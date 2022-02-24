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"Сохраняем спокойствие и поддерживаем ВСУ". Павелко – о нападении России

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент УАФ опубликовал пост

"Сохраняем спокойствие и поддерживаем ВСУ". Павелко – о нападении России

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о текущей ситуации в Украине.

"Друзья, сохраняем спокойствие и поддерживаем Вооруженные силы Украины! Мы выстоим и победим! Слава Украине!", - написал Павелко в своем Facebook.

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Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Андрей Павелко война с Россией УАФ
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 14:50
Пане павелко, ви забули сказати що путін х..ло. Інакше вас ніхто не почує.
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white_Ball
24.02.2022 в 14:08
что ему волноваться, он наверное и флаг россии уже приготовил, гнида
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