Роковой рикошет. К годовщине первого проигранного еврофинала Динамо

Від редакції. Росія, яка з 2014-го року веде проти України бойові дії, 24-го лютого 2022-го року розпочала широкомасштабну операцію наступу з метою знищення української державності та нашої нації. Українська армія гідно боронить нашу землю та тримає позиції, а тили допомагають координувати роботу усіх важливих структур, не поширювати паніку серед населення та інформувати світ про події, що відбуваються в Україні. UA-Футбол намагається максимально оперативно висвітлювати позиції усіх цивілізованих спортсменів та спортивних структур щодо війни в Україні. А для тих читачів, хто прагне трохи відволіктись від війни, пропонуємо історичний матеріал про річницю першого єврофіналу київського "Динамо."

24 февраля 1987 года в матче за Суперкубок УЕФА встретились тогдашний обладатель Кубка европейских чемпионов румынская "Стяуа" и победитель Кубка кубков предыдущего сезона киевское "Динамо". Розыгрыш трофея проходил в новом формате: впервые вместо привычной двухматчевой дуэли судьбу приза должна была решить одна встреча. В роли нейтральной арены выступил новенький стадион "Луи II" в Монако, где поединки за Суперкубок в дальнейшем проводились на регулярной основе с 1998 по 2012 годы.

Киевляне подошли к этой игре, ослабленные отсутствием травмированных Владимира Бессонова и Ивана Яремчука, которых в основе заменили Андрей Баль и Вадим Евтушенко. Тем не менее, во всех предматчевых прогнозах именно украинцы назывались фаворитами противостояния. Однако, лишь в стартовые 25 минут подопечным Валерия Лобановского удавалось подтверждать этот статус. Динамовцам игра давалась легко, они действовали, как в своих лучших матчах, создавали много моментов, но им не хватало главного – удачного завершения, концовки. Защитники "Стяуа" во главе с опытнейшими Белодедичем и Бумбеску (лучший дуэт центрбеков Европы сезона-1985/86) успевали в самый последний момент ликвидировать угрозы своим воротам. Под стать им действовал и молодой вратарь Стынгачиу, не допускавший серьезных ошибок.

Но по истечению получаса игры румынам удалось погасить атакующий пыл "бело-синих" – прежде всего, благодаря агрессивному прессингу трио Балан-Болони-Стойка в центре поля. В действиях киевлян стало появляться все больше брака. Частые сбои давал даже "мозговой центр" команды – связка центральных полузащитников Александр Заваров – Павел Яковенко.

"Стяуа" провела за весь матч считанное количество тщательно подготовленных атак, сделав ставку на ошибки соперника и молниеносные контрвыпады. Кульминация пришлась на 44-ю минуту, когда Олег Блохин, прерывая один из таких острых выпадов, на подступах к собственной штрафной сбил Тудорела Стойку. Итальянский арбитр Луиджи Аньолин, считавшийся фартовым для советских команд (он работал, в частности, на победном для динамовцев Тбилиси финале Кубка кубков-1981 и на поединке ЧМ-1986 СССР-Венгрия, завершившемся феерической викторией советской сборной – 6:0), без колебаний назначил штрафной удар.

Динамовцы долго устанавливали стенку. Даже в телевизионной трансляции был слышен голос Виктора Чанова, кричавшему в адрес стоящего крайним справа Баля: "Андрей, еще вправо, вправо. Хорошо!". Но, как показали дальнейшие события, беда пришла не справа, а слева. Левофланговым в плотной стенке из шести динамовцев стоял Василий Рац. А чуть поодаль от него, седьмым, пристроился Беланов. Видимо, Игорь готовился выбежать на бьющего в случае, если бы румыны вздумали разыграть штрафной. Хотя сделать это можно было бы и находясь седьмым в плотном ряду! А так между Рацем и Белановым образовалась "дырка", куда и направил мяч Георге Хаджи. Трудно сказать, целился ли румын в эту брешь специально, или попал случайно, но круглый полетел в аккурат между двумя киевлянами. Мяч задел плечо Раца и, как в бильярде, изменив направление, юркнул в сетку, провожаемый беспомощным взглядом полностью дезориентированного Виктора Чанова. На телевизионном повторе из-за ворот было отчетливо видно, что, если бы не рикошет, динамовский голкипер наверняка справился бы с ударом соперника. Но в истории нет места сослагательному наклонению. Случилось то, что случилось. Чанов не учел возможность рикошета, как и не заставил Беланова стать в стенку седьмым. И этот курьезный гол, как оказалось позже, стал единственным в том матче.

Кстати, для будущего "Карпатского Марадоны" та игра была первой в составе "Стяуа". В двух предыдущих сезонах молодой хавбек, игравший за студенческий клуб "Спортул Студенцеск", становился лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. И "милитарии" решили сходу проверить его в серьезном деле, взяв в аренду на… один матч. На Суперкубок УЕФА! А после того, как Хаджи своим крученым ударом с левой решил исход поединка, возвращать Георге "студентам" уже никто не собирался.

Во второй 45-минутке динамовцы попытались было усилить свою игру, но тщетно. После того, как в самом начале тайма получил повреждение и вынужден был покинуть поле Игорь Беланов, футболисты "Стяуа" окончательно взяли игру под контроль. Атаки подопечных Валерия Лобановского носили разрозненный характер, хотя в них и участвовали большие силы. Стремление "бело-синих" сравнять счет приводило к излишней спешке, обрезкам, пошли разрывы между линиями. Как итог, реактивный инсайд румын Мариус Лэкэтуш то и дело убегал в опаснейшие контратаки, пару раз откровенно простив киевлян. У "Динамо" же за весь второй тайм был лишь один, по настоящему голевой момент. На экваторе 45-минутки у нашей команды прошла, наконец, хорошая атака, которую мощным ударом завершил Заваров (вратарь с трудом отбил), а добивание от Яковенко пошло над перекладиной.

Французская L'Equipe, подводя итог матча, охарактеризовала эту встречу, как победу румынских "ног, мускулов и нервов" над "головами" украинцев. Для победы бухарестцам хватило всего одного мяча. Хотя итоговая статистика поединка говорит о закономерности успеха румын: игроки "Стяуа" превзошли динамовцев по и общему числу ударов (10:8), и по ударам в створ (7:4). Но наиболее показательным стало итоговое соотношение угловых – 10:1 в пользу армейцев!

Для "Динамо" это был первый проигранный еврофинал – после трех победных. Кстати, в случае успеха "бело-синим" обещали в качестве премиальных по 600 с лишним долларов на брата. Поражение же обернулось банальной выплатой суточных – $ 42 за неделю...

СУПЕРКУБОК УЕФА-1986

"СТЯУА" (Бухарест, Румыния) – "ДИНАМО" (Киев, СССР) –1:0 (1:0)

Гол: Хаджи (44)

"Стяуа": Стынгачиу, Йован, Белодедич, Бумбеску, Барбулеску, Стойка, Балан, Белени, Хаджи (Балинт, 84), Пицуркэ, Лэкэтуш (Маджару, 89).

"Динамо": Чанов, Баль, Балтача, Кузнецов, Демьяненко, Евтушенко, Яковенко, Заваров (О.Морозов, 77), Рац, Беланов (Михайличенко, 50), Блохин.

24 февраля 1987 года. Монако. Стадион "Луи II". 8456 зрителей