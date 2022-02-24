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Экс-легионеры Динамо поддержали Украину в связи с нападением России

Премьер-лига
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Бразильцы выразили слова поддержки украинскому народу

Экс-легионеры Динамо поддержали Украину в связи с нападением России

Фото: football.ua

Новина українською

Бывшие бразильские футболисты киевского "Динамо" Диого Ринкон и Бетао отреагировали на вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

"На сердце очень горько за Украину. Страна, в которой я прожил вместе с семьей 7 лет, которая встретила нас особенно, которую мы научились любить. Наши украинские родители Борис и Алла. Вы представляете всех друзей, с которыми мы познакомились в Украине. Украинский народ, почувствуй, что мы любим тебя через наши молитвы", - написал Ринкон.

Бетао опубликовал фото флага Украины, подписав его: "Слава Украине!".

Напомним, что Ринкон защищал цвета киевского клуба с 2002 по 2008 год, а окончательно покинул клуб в 2009 году. Бетао выступал за киевлян с 2008 по 2013 годы и вернулся в "бело-синие" в 2015 году.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Диого Ринкон война с Россией
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